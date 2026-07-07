Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy ở Sơn La

Cuốn sách "Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La và Chuyên án của những người Anh hùng" tái hiện cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2020.

Cuốn sách “Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La và Chuyên án của những người Anh hùng”.

Hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2026), Nhà xuất bản Công an nhân dân ra mắt cuốn sách Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La và Chuyên án của những người Anh hùng của tác giả - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Trần Anh Tuấn.

Được chắt lọc từ tư liệu và những năm tháng trực tiếp chỉ huy các chuyên án lớn, tác phẩm tái hiện cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2020. Qua những sự kiện, con người và các quyết sách quan trọng, cuốn sách khắc họa sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng tinh thần mưu trí, quả cảm của lực lượng Công an trên tuyến đầu đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Từ những quyết sách chiến lược đến các chuyên án làm thay đổi cục diện

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, giai đoạn 2006-2020 là quãng thời gian đầy cam go nhưng cũng rất vẻ vang của lực lượng Công an Sơn La, ghi dấu bước chuyển quan trọng trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Mong muốn lớn nhất của ông khi thực hiện cuốn sách là lưu giữ một giai đoạn lịch sử của Công an tỉnh Sơn La để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay và mai sau hiểu rõ hơn truyền thống, sự hy sinh và cống hiến của lớp người đi trước, từ đó tiếp nối trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Vào tháng 6/2019, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an) trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại tá Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La cung cấp.

Tác giả cho biết toàn bộ sự kiện, chuyên án trong sách đều được đối chiếu kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính chính xác. Với tư cách người trực tiếp chỉ huy nhiều chuyên án lớn, ông không chỉ kể lại diễn biến mà còn phản ánh quá trình tổ chức lực lượng, chỉ huy tác chiến, sự phối hợp giữa các đơn vị và những quyết định mang tính bước ngoặt trong từng thời điểm.

Cuốn sách gồm 4 chương, được xây dựng theo tiến trình của cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy tại Sơn La.

Chương I, “Sơn La - tiềm năng và phát triển; ký ức một thời để nhớ”, giới thiệu khái quát về vùng đất, con người Sơn La, đồng thời lý giải vì sao địa phương này từng trở thành địa bàn trọng điểm về ma túy.

Chương II - “Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La”, tập trung phân tích quá trình tổ chức đấu tranh, sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cùng sự phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng trong kiểm soát địa bàn, đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Chương III - “Những chuyên án huyền thoại”, là phần có dung lượng lớn nhất, tái hiện những cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa lực lượng Công an với các băng nhóm ma túy có vũ trang.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Trần Anh Tuấn - tác giả cuốn sách. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La cung cấp.

Chương IV tập trung khắc họa chân dung những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chuyên án, những quyết định nhiều áp lực của người chỉ huy, đồng thời phản ánh sự đổi thay của địa bàn sau khi các điểm nóng về ma túy được triệt xóa.

Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, những chuyên án đó đã chặn đứng nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang xuyên quốc gia từ khu vực Tam giác Vàng vào Việt Nam, tạo bước chuyển quan trọng trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Giá trị của những trang sách được viết từ người trong cuộc

Đánh giá về tác phẩm, Đại tá Trần Cao Kiều, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân cho rằng điểm nổi bật của Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La và Chuyên án của những người Anh hùng là tái hiện một cách hệ thống, toàn diện cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dù lấy Sơn La làm không gian trung tâm, những vấn đề được phản ánh trong tác phẩm vẫn mang ý nghĩa khái quát đối với cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy của lực lượng Công an nhân dân trên phạm vi cả nước.

Theo Đại tá Trần Cao Kiều, cuốn sách ghi lại khá đầy đủ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trực tiếp là lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La trong tổ chức đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời khắc họa hình ảnh tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an Sơn La cùng các lực lượng phối hợp triệt phá nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới Tây Bắc.

Điểm nổi bật của tác phẩm là luôn đặt tập thể ở vị trí trung tâm. Sau mỗi chuyên án là những bài học về nghệ thuật chỉ huy, sự hiệp đồng giữa các lực lượng, công tác vận động quần chúng và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Chuyên án cùng các đồng chí Thường trực Ban Chuyên án khai thác đối tượng bị bắt ngay tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La cung cấp

Theo Đại tá Trần Cao Kiều, giá trị nổi bật của cuốn sách còn nằm ở việc được viết từ góc nhìn của người trực tiếp chỉ huy nhiều chuyên án lớn, đồng thời tập hợp lời kể của nhiều cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án. Những tư liệu người thật, việc thật giúp tái hiện chân thực một giai đoạn đấu tranh đầy cam go của Công an Sơn La, đồng thời cho thấy sau khi các điểm nóng được triệt xóa, nhiệm vụ của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn tiếp tục với mục tiêu ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới.

Kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân là dịp nhìn lại chặng đường cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy vì Tổ quốc và nhân dân. Trong dòng chảy ấy, “Cuộc chiến chống ma túy ở Sơn La và Chuyên án của những người Anh hùng” không chỉ là tư liệu về một giai đoạn đấu tranh quyết liệt mà còn góp phần lưu giữ những bài học về bản lĩnh, nghệ thuật chỉ huy, sự phối hợp giữa các lực lượng và tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân.