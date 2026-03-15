Trưng bày 300 tài liệu về Quốc hội Việt Nam qua thời kỳ đổi mới

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 10 đến 20/3, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo với chủ đề “Quốc hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước” tại địa chỉ 54E Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội).

Không gian trưng bày giới thiệu hơn 300 tài liệu sách, báo và tư liệu chọn lọc, phản ánh lịch sử hình thành, phát triển và những đóng góp quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian trưng bày sách, báo "Quốc hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước". Ảnh: TTVHTV.

Các tài liệu sách, báo được tổ chức theo ba chủ đề: “Tổng tuyển cử năm 1946 và sự ra đời của Quốc hội Việt Nam”; “Quốc hội trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Quốc hội Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Thông qua các tư liệu nghiên cứu có giá trị, không gian trưng bày tái hiện dấu mốc quan trọng của Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, đồng thời làm rõ vai trò của Quốc hội với tư cách cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước theo Hiến pháp năm 2013.

Trưng bày tái hiện dấu mốc quan trọng của Quốc hội Việt Nam qua sách, báo. Ảnh: TTVHTV.

Các tài liệu cũng giới thiệu những đóng góp của Quốc hội trong quá trình đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục phát huy vai trò của thư viện công cộng trong công tác thông tin - tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và bồi dưỡng ý thức công dân, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc, tạo không khí phấn khởi, hướng về Ngày hội lớn của toàn dân - ngày cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.