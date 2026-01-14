Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trùm lừa đảo bị bắt ở Thái Lan

  • Thứ tư, 14/1/2026 15:01 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 13/1 tuyên bố đã bắt giữ đối tượng Jack Yang, kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo quốc tế lên đến hơn 300 người và gây thiệt hại hàng chục triệu USD cho các nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn đối tượng Jack Yang. Nguồn: Cơ quan chức năng Thái Lan.

Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan mới đây đã bắt giữ Jack Yang, đối tượng thuộc diện tội phạm lừa đảo quốc tế cấp độ 1, nằm trong danh sách truy nã của Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và một số cơ quan thực thi pháp luật khác của Trung QuốcPhilippines.

Jack Yang được xác định là người “đạo diễn” và điều hành một mạng lưới gồm 320 tội phạm, từng đặt cơ sở hoạt động tại vùng Mindanao, Philippines và chủ yếu tiến hành các vụ lừa đảo nhằm vào công dân Trung Quốc. Cơ quan chức năng ước tính, mạng lưới tội phạm này đã gây thiệt hại khoảng 900 triệu Baht (tương đương hơn 28 triệu USD) cho hơn 600 nạn nhân.

Phương thức lừa đảo chủ yếu là lừa nạn nhân nạp tiền vào ứng dụng cờ bạc trực tuyến và được trả các khoản lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, tuy nhiên khi số tiền đánh bạc tăng lên, các đối tượng sẽ khóa ứng dụng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cảnh sát Thái Lan cho biết thêm, trong khi nhiều đối tượng liên quan đã bị “sa lưới”, Jack Yang, vốn là công dân Trung Quốc, liên tục né tránh được sự truy bắt của các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm qua. Đối tượng này nhập cảnh Thái Lan sử dụng tên giả, quốc tịch Dominica và vỏ bọc là khách du lịch. Tuy nhiên, sau khi tham vấn với các đối tác quốc tế và đối chiếu cơ sở dữ liệu, cảnh sát Thái Lan đã xác định bắt đúng đối tượng và giam giữ Jack Yang để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Thái Lan ngày 12/1 chính thức ra mắt Hệ thống kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu về lừa đảo và buôn người (SHIELD). Hệ thống này là nền tảng để các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và các đối tác quốc tế trao đổi thông tin nhanh chóng và phối hợp hành động hiệu quả hơn, được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo và buôn người thời gian tới.

Đế chế lừa đảo Trần Chí sụp đổ với khối tài sản khổng lồ

Việc bắt giữ và dẫn độ trùm lừa đảo Trần Chí, Chủ tịch Prince Group, về Trung Quốc đã khiến tập đoàn này nhanh chóng tan rã.

23 giờ trước

Triệt phá đường dây lừa đảo và cưỡng bức tình dục tại Campuchia

Nhóm tội phạm đã lợi dụng sự tổn thương về tâm lý để ép buộc nhiều nạn nhân nữ phải quay video hoặc gửi ảnh có nội dung khiêu dâm, phục vụ cho mục đích tống tiền và phát tán trái phép.

15:25 12/1/2026

Thái Lan bắt 3 nghi phạm nước ngoài lừa đảo 10.000 nhà đầu tư

Ba nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ tại Bangkok và Chiang Mai với cáo buộc chủ mưu vụ lừa đảo đầu tư xuyên quốc gia, gây thiệt hại hơn 7 tỷ baht cho khoảng 10.000 nhà đầu tư.

07:00 11/1/2026

https://vov.vn/the-gioi/trum-lua-dao-quoc-te-bi-bat-o-thai-lan-sau-khi-chiem-doat-hang-chuc-trieu-usd-post1261225.vov

VOV.VN

lừa đảo Trung Quốc Thái Lan Pháp Philippines Interpol Thái Lan Jack Yang Philippines cờ bạc trực tuyến

  • Interpol

    Interpol

    Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập 7/9/1923 tại Viên, Áo. Interpol có mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật hình sự từ nhiều quốc gia; có chức năng là một cơ quan liên lạc hành chính giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên, cung cấp thông tin liên lạc và cơ sở dữ liệu hỗ trợ.

    • Thành lập: 7/9/1923
    • Thành viên: 190
    • Trụ sở chính: 200, Charles de Gaulle, Lyon, Pháp

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

Iran canh cao cac nuoc lang gieng hinh anh

Iran cảnh cáo các nước láng giềng

25 phút trước 19:36 14/1/2026

0

Tehran gửi thông điệp cứng rắn tới các nước láng giềng có binh sĩ Mỹ đồn trú rằng, các đòn tấn công có thể nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại khu vực, nếu Washington can thiệp vào Iran.

Trung Quoc phat hien mo vang 1.000 tan hinh anh

Trung Quốc phát hiện mỏ vàng 1.000 tấn

47 phút trước 19:14 14/1/2026

0

Phát hiện mỏ vàng được cho là chứa hơn 1.000 tấn tại Trung Quốc đẩy giá vàng tăng, song nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng trữ lượng thực tế có thể thấp hơn đáng kể.

