Trùm lừa đảo bị bắt ở Thái Lan

Cơ quan chức năng Thái Lan ngày 13/1 tuyên bố đã bắt giữ đối tượng Jack Yang, kẻ cầm đầu mạng lưới lừa đảo quốc tế lên đến hơn 300 người và gây thiệt hại hàng chục triệu USD cho các nạn nhân.

Cảnh sát Thái Lan thẩm vấn đối tượng Jack Yang. Nguồn: Cơ quan chức năng Thái Lan.

Cảnh sát xuất nhập cảnh Thái Lan mới đây đã bắt giữ Jack Yang, đối tượng thuộc diện tội phạm lừa đảo quốc tế cấp độ 1, nằm trong danh sách truy nã của Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và một số cơ quan thực thi pháp luật khác của Trung Quốc và Philippines.

Jack Yang được xác định là người “đạo diễn” và điều hành một mạng lưới gồm 320 tội phạm, từng đặt cơ sở hoạt động tại vùng Mindanao, Philippines và chủ yếu tiến hành các vụ lừa đảo nhằm vào công dân Trung Quốc. Cơ quan chức năng ước tính, mạng lưới tội phạm này đã gây thiệt hại khoảng 900 triệu Baht (tương đương hơn 28 triệu USD ) cho hơn 600 nạn nhân.

Phương thức lừa đảo chủ yếu là lừa nạn nhân nạp tiền vào ứng dụng cờ bạc trực tuyến và được trả các khoản lợi nhuận nhỏ để tạo lòng tin, tuy nhiên khi số tiền đánh bạc tăng lên, các đối tượng sẽ khóa ứng dụng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cảnh sát Thái Lan cho biết thêm, trong khi nhiều đối tượng liên quan đã bị “sa lưới”, Jack Yang, vốn là công dân Trung Quốc, liên tục né tránh được sự truy bắt của các cơ quan thực thi pháp luật trong nhiều năm qua. Đối tượng này nhập cảnh Thái Lan sử dụng tên giả, quốc tịch Dominica và vỏ bọc là khách du lịch. Tuy nhiên, sau khi tham vấn với các đối tác quốc tế và đối chiếu cơ sở dữ liệu, cảnh sát Thái Lan đã xác định bắt đúng đối tượng và giam giữ Jack Yang để xử lý theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến liên quan, cảnh sát Thái Lan ngày 12/1 chính thức ra mắt Hệ thống kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu về lừa đảo và buôn người (SHIELD). Hệ thống này là nền tảng để các cơ quan thực thi pháp luật Thái Lan và các đối tác quốc tế trao đổi thông tin nhanh chóng và phối hợp hành động hiệu quả hơn, được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo và buôn người thời gian tới.