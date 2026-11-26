Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ 9h đến 10h30 ngày 10/12. Triển lãm mở cửa cho người dân tham quan trong hai ngày 12-13/12. Đến nay, đã có 282 đầu mối, doanh nghiệp đến từ 37 quốc gia đăng ký tham gia trưng bày sản phẩm triển lãm. Diện tích trưng bày trong nhà đạt 8.473 m2, khu vực trưng bày ngoài trời có tổng diện tích 5.925 m2.