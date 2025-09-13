Trụ sở xã phường sau sáp nhập: Nơi thừa, chỗ thiếu

Qua hơn 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, đại diện các địa phương cho biết gặp khó khăn, vướng mắc trong việc mô hình tổ chức bộ máy kế toán cấp xã, sắp xếp, quản lý tài sản công…

Chiều 12/9, Bộ Tài chính họp trực tuyến với các địa phương về phổ biến, giải đáp vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách khi tổ chức chính quyền 2 cấp đối với cấp xã.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc, như: Việc mô hình tổ chức bộ máy kế toán cấp xã ở một số đơn vị chưa thực hiện thông suốt, một số đơn vị chưa bố trí được kế toán trưởng; công tác sắp xếp, quản lý tài sản công…

Còn tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu, đặc biệt về trụ sở, phương tiện và thiết bị.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng nơi thừa, nơi lại thiếu, đặc biệt về trụ sở, phương tiện và thiết bị. Hiện cả nước còn 354 xã chưa được trang bị ô tô; 545 đơn vị có máy móc thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh nhấn mạnh, hiện nay đã chuyển sang giai đoạn hậu sắp xếp - giai đoạn khó khăn nhất, do việc xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất gặp nhiều vướng mắc. Bộ Tài chính đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, chỉ còn việc sửa đổi, bổ sung quy định liên quan tài sản kết cấu hạ tầng. Một thách thức lớn là đội ngũ cán bộ quản lý tài sản công còn thiếu kinh nghiệm, với hơn 2.000 xã chưa có cán bộ am hiểu lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - phát biểu tại cuộc họp.

Ông Thịnh đề nghị các địa phương sớm ban hành văn bản phân cấp, kế hoạch sắp xếp và xử lý tài sản công, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, quản lý nhằm tránh thất thoát, xuống cấp, nhất là trong mùa mưa bão.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đánh giá, về tổng thể, các vướng mắc chủ yếu phát sinh trong tổ chức thực hiện hoặc do điều kiện cụ thể tại từng địa bàn. Theo ông Chi, khi Sở Tài chính tham mưu tốt và lãnh đạo địa phương tập trung chỉ đạo thì các vấn đề sẽ được xử lý nhanh chóng, như trường hợp TP.HCM hay Tuyên Quang.

Bộ Tài chính sẽ tổ chức tập huấn trong tuần tới cho cán bộ đến tận cấp xã, phường về công tác đăng ký kinh doanh và các nghiệp vụ liên quan, với Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể làm đầu mối.

Nội dung quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản công được Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đặc biệt lưu ý, yêu cầu các Sở Tài chính phân công trách nhiệm rõ ràng, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Tài chính, tránh lãng phí, thất thoát.

Đối với chính sách, chế độ cho cán bộ khi sắp xếp mô hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết nguồn kinh phí đã đảm bảo. Một số trường hợp chậm chi trả sẽ được Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ phối hợp xử lý thống nhất. Riêng chế độ, quà của Đảng và Nhà nước cho đối tượng chính sách phải hoàn tất trước ngày 15/9, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm trực tiếp nếu có trường hợp chậm chi.