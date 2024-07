Trọng tài Anthony Taylor bị lăng mạ

Theo Bild, sau khi trận tứ kết giữa Tây Ban Nha và Đức đêm 5/7 (giờ Hà Nội) khép lại, trợ lý của HLV Julian Nagelsmann, ông Wagner, xông vào phòng thay đồ của Taylor và có những lời lẽ xúc phạm trọng tài người Anh.

Trợ lý HLV Wagner được cho là không thể kiềm chế cơn giận khi Taylor không cho tuyển Đức hưởng quả penalty trong hiệp phụ thứ hai sau pha để bóng chạm tay của Cucurella.

Sự bức xúc của Ban huấn luyện tuyển Đức càng trở nên nặng nề hơn khi trọng tài 45 tuổi không bày tỏ quan điểm hay bình luận gì về tình huống trên sau khi trận đấu khép lại.

Chung cuộc, “Die Mannschaft” nhận thất bại 1-2 trước tuyển Tây Ban Nha tại vòng tứ kết EURO 2024. Đội ngũ trọng tài với ông Taylor là người điều hành chính được cho là nhanh chóng rời SVĐ Stuttgart Arena, chỉ khoảng 80 phút sau khi trận đấu khép lại.

Trả lời họp báo về tình huống không được hưởng penalty gây tranh cãi, HLV Nagelsmann không giấu nổi sự thất vọng: “Cậu ấy (Cucurella - PV) chạm bóng bằng tay trong tư thế không tự nhiên. Cậu ấy cản một cú sút có thể mang về bàn thắng cho chúng tôi".

“Ở trận gặp Đan Mạch tại vòng 1/8, chúng tôi được hưởng penalty ở một tình huống tương tự. Song, tình huống đó thậm chí còn không đáng thổi phạt đền bằng pha bóng này", thuyền trưởng tuyển Đức nói thêm.

