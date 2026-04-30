Trộm kim cương của mẹ người yêu cũ cho người yêu mới

Nguyễn Đỗ Mỹ Anh trong khoảng gần 2 tháng đến chơi nhà bạn trai, đã 8 lần trộm cắp tài sản là kim cương, túi xách, đồng hồ, ước tính có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã đấu tranh làm rõ, bắt giữ Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (SN 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, Công an phường Từ Liêm tiếp nhận trình báo của bà A.T, trú tại địa bàn về việc bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị lớn như đồ trang sức kim cương, đồng hồ hiệu Rolex, túi xách hàng hiệu. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 10 tỷ đồng .

Một phần tang vật vụ án.

Theo trình báo của bà T, bà sống cùng con trai là H.Đ tại căn hộ chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm được 4 năm và chưa từng xảy ra mất tài sản. Bà thường để trang sức, đồ phụ kiện ở trong hộp để trên hộc tủ kính gần giường trong phòng ngủ riêng.

Lần gần nhất bà T lấy đồ trang sức sử dụng là ngày 31/1/2026, đến ngày 1/2/2026, thì cất lại vào chỗ cũ và không có nhu cầu sử dụng.

Đến ngày 20/3/2026, bà T phát hiện bị mất tài sản gồm 2 chiếc nhẫn có đính 1 viên kim cương; 1 chiếc nhẫn đính 4 viên kim cương; 1 vỏ nhẫn trơn vàng trắng; 2 lắc tay trong đó 1 chiếc gắn 41 viên kim cương, 1 chiếc gắn 29 viên kim cương; 1 vỏ lắc trơn vàng trắng; 1 vòng tay bằng vàng hồng; 1 chiếc đồng hồ Rolex…

Theo bà T, ngoài vợ chồng bà và con trai, thì trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến khi phát hiện sự việc, có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, là bạn gái của anh H.Đ, thường xuyên đến chơi nhà.

Hướng nghi vấn của các trinh sát tập trung vào Mỹ Anh, cô bạn gái của anh H.Đ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm đã kiên trì truy vết và khẳng định Mỹ Anh là thủ phạm của vụ trộm tại nhà bà T.

Nguyễn Đỗ Mỹ Anh.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội. Với "danh phận" là người yêu của anh H.Đ, Mỹ Anh thường xuyên đến nhà chơi và ở lại.

Khi đi lại trong nhà, Mỹ Anh thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản của bà T có giá trị lớn đặt trong hộp để ở tủ kính không có khóa, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đáng buồn là Mỹ Anh cũng sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế, nhưng khoản tiền gia đình cung cấp chưa đủ cho cô gái trẻ chi tiêu cá nhân.

Khi bà T đi làm, ở nhà chỉ có Mỹ Anh và người yêu, cô ta đã lợi dụng lúc anh H.Đ đi xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản.

Phi vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 31/1/2026, Mỹ Anh mới chỉ dám lấy trộm chiếc dây đeo nhãn hiệu Chanel rồi bán cho anh L.S.D với giá 14 triệu đồng. Anh D sau đó đã bán chiếc dây đeo này với giá 17 triệu đồng.

Gần 1 tháng sau đó, ngày 24/2, Mỹ Anh mới tiếp tục thực hiện phi vụ thứ 2. Lần này, cô ta lấy 1 túi xách nhãn hiệu Chanel màu hồng và 1 thắt lưng Chanel và vẫn bán cho anh L.S.D với giá 36 triệu đồng. D đã bán cho khách với giá hơn 44 triệu đồng.

Cùng từ đây, tần suất trộm cắp của Mỹ Anh tăng lên. Liền ngay sau đó, ngày 25/2, Mỹ Anh trộm cắp 1 vòng đeo tay Cartier và 1 ví đựng thẻ LV; bán cho L.S.D với giá 91,5 triệu đồng.

Ngày 2/3, Mỹ Anh trộm cắp 1 đôi khuyên tai màu vàng nhãn hiệu Cartier và 1 chiếc đồng hồ Rolex; ngày 3/3, trộm cắp 1 vòng Tiffany, 1 túi Hermes Birkin và 1 chiếc nhẫn Cartier.

Hai phi vụ "thắng đậm" nhất của Mỹ Anh là vào các ngày 11 và 18/3 đã trộm toàn bộ số vòng, nhẫn kim cương, một số lượng lớn túi xách, bán được hơn 1 tỷ đồng .

Anh L.S.D là người mua chủ yếu số đồ trộm cắp của Mỹ Anh cũng đã kiếm lợi được hơn 800 triệu đồng. Anh D đã chuyển cho Mỹ Anh hơn 1,7 tỷ đồng. Trong quá trình giao dịch, anh D cũng có hỏi nguồn gốc tài sản, nhưng Mỹ Anh nói đều là của bố mẹ cho, bản thân không thích nên mang bán.

Số tiền mà Mỹ Anh kiếm được từ trộm cắp, ngoài giữ cho cá nhân để chi tiêu đã chuyển cho bạn trai "mới" là T.Đ.M hơn 1,4 tỷ đồng .

Căn cứ vào hành vi, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội trộm cắp tài sản.