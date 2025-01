Trộm cắp chuyên nghiệp, 9 năm 6 lần sinh con để ‘né’ thi hành án

Thúy sinh liền 6 đứa con trong 9 năm để “né” thi hành án và kiếm sống bằng nghề trộm cắp.

Lê Thị Hồng Thúy và tang vật các vụ trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp.

Hôm nay (1/1/2025) Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã khởi tố Lê Thị Hồng Thúy (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thành (35 tuổi, cùng quê Đắk Lắk) về tội “trộm cắp tài sản”.

Chồng của Thúy, là Nguyễn Xuân Trọng (33 tuổi) cùng người đồng hương quê Đắk Lắk là Nguyễn Quốc Tuấn (39 tuổi) cũng bị khởi tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Được biết, Thúy có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, đánh bạc, trong đó hai vụ, Thúy được hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ, dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng chính sách nhân đạo của Nhà nước, Thúy liên tục mang thai, sinh con, cụ thể trong 9 năm, từ năm 2015 đến nay sinh liền 6 con để đối phó.

Và người phụ nữ này tiếp tục kiếm sống bằng nghề trộm cắp tài sản chuyên nghiệp với thủ đoạn là dẫn theo con nhỏ để che mắt, rảo quanh các tuyến đường, tìm ai sơ hở liền ra tay.

Mới đây, Thúy dẫn theo con nhỏ đến một quán nước ở đường Lê Quang Định, quận Bình Thạnh. Lợi dụng nhân viên không để ý, Thúy trộm điện thoại iphone rồi dẫn con nhanh chóng ra ngoài, lên xe của Thành chờ sẵn tẩu thoát.

Khi nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và trích xuất camera an ninh để nhận diện. Công an xác định, chỉ trong hai ngày Thúy và Thành đã thực hiện 5 vụ trộm ở quận Bình Thạnh, quận 12 và TP Thủ Đức. Với tài sản trộm được là điện thoại, Thúy giao cho chồng, là Nguyễn Xuân Trọng mang đến bán cho Nguyễn Quốc Tuấn.

Công an cho rằng, Thúy và đồng bọn là dân trộm cắp chuyên nghiệp, gây án ở nhiều địa bàn nên đang tiếp tục mở rộng điều tra.