Trình độ tiếng Anh của Kỳ Duyên gây thất vọng

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên sử dụng những từ đơn giản, song cách phát âm và nhấn nhá câu chữ của cô chưa ổn.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2024 cho phát sóng tập đồng hành vòng Audition. Trong đó, khi giao lưu với MC, thí sinh Nguyễn Cao Kỳ Duyên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh. Cô nói: "Xin chào mọi người, tôi là Kỳ Duyên. Tôi phải tự tin hơn nữa vào bản thân để chạm tới giấc mơ Miss Universe Vietnam".

Kỳ Duyên chủ yếu dùng những từ đơn giản. Song cách phát âm, nhấn nhá câu chữ của cô được nhận xét chưa ổn, thậm chí tỏ ra lúng túng. Khi nghe Kỳ Duyên nói tiếng Anh, nhiều người thất vọng và cho rằng đây là hạn chế cô cần nhanh chóng khắc phục.

Đây không phải lần đầu Kỳ Duyên gây tranh cãi về trình độ ngoại ngữ. Năm 2018, cô đăng ảnh chụp cùng diễn viên Mai Davika và chú thích: "Who's her?". Lập tức, dân mạng phản ứng vì "Who's her?" là câu hỏi sai lỗi ngữ pháp cơ bản. Câu đúng phải là "Who is she?".

Kỳ Duyên gây thất vọng khi thể hiện khả năng nói tiếng Anh. Ảnh: Fb Nguyen Cao Ky Duyen.

Từ trước đến nay, tiếng Anh không phải gạch đầu dòng bắt buộc, nhưng được xem là quy tắc ngầm khó thay đổi trong cuộc thi hoa hậu. Nếu trình độ ngoại ngữ kém, thí sinh khi ra quốc tế sẽ khó có thể giao tiếp, hòa nhập cùng các thí sinh khác. Yếu tiếng Anh được coi là tình trạng chung của một số người đẹp Việt khi chinh chiến ở đấu trường nhan sắc.

Kỳ Duyên hiện là một trong 33 thí sinh chính thức của Miss Universe Vietnam 2024. Cô được đánh giá ngoại hình nổi bật, kinh nghiệm biểu diễn dày dặn. Số đông cho rằng đây là "chiến binh nghìn máu", tuy nhiên vẫn có người nghi ngờ thực lực của thí sinh này.

Để nổi bật, Kỳ Duyên cũng phải thể hiện được kỹ năng trả lời phỏng vấn, tư duy nhanh nhạy, khả năng nói trước đám đông, truyền cảm hứng. Trước đó, khả năng nói của Kỳ Duyên trong các chương trình cô tham gia chưa thực sự ấn tượng.

Thời gian qua, mạng xã hội đặt nghi vấn về việc Kỳ Duyên đã tốt nghiệp đại học hay chưa. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên không tiếp tục học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Cô chuyển sang hệ vừa học vừa làm nhưng cũng chưa hoàn thành.