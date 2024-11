Triều cường dâng cao, đường ven biển Hạ Long ngập như sông

Sáng 20/11, triều cường dâng cao gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực thuộc phường Trần Hưng Đạo và phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, từ khoảng 6h đến hơn 7h sáng, nước biển dâng nhanh khiến tuyến đường ven biển Trần Thái Tông bị ngập sâu gần 1 m, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời điểm đầu ngày.

Tại đầu đường Trần Thái Tông, người dân đã phải đặt biển cảnh báo nước mặn để các phương tiện chủ động, tránh di chuyển qua khu vực này.

Tình trạng ngập úng thường xuyên tại các khu vực nêu trên không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại mà còn làm ô nhiễm môi trường, hư hỏng nhiều đồ đạc, phương tiện của người dân.

Trước thực trạng này, TP Hạ Long đã chỉ đạo Công ty CP Xây dựng công trình 507 đề xuất và triển khai phương án thi công chống ngập úng cho khu dân cư.

Theo đó, thành phố sẽ tiến hành cải tạo 22 tuyến đường với tổng chiều dài 3 km; cải tạo, sửa chữa gần 24.000 m2 vỉa hè; cải tạo 413 hố trồng cây và 272 hố thu nước.

Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng triều cường dâng cao là do đặc trưng của chế độ hải văn khu vực phía Bắc Việt Nam.

Theo ông Phương, vào những tháng cuối năm, nước triều ở khu vực này, trong đó có Quảng Ninh, thường cao hơn so với các tháng khác. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu, nước biển dâng cũng là một trong những nguyên nhân khiến triều cường xuất hiện ngày càng rõ nét.

Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh và Trung tâm Hải văn, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, hôm qua, thủy triều tại trạm Hồng Gai đạt đỉnh ở 4,2 m, hôm nay đạt 4,3 m.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.