Triệt phá đường dây sản xuất trạm biến áp giả tại An Giang

Từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng người đã sản xuất, bán hàng trăm máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP.HCM.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang, đơn vị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Hoàng Dũ (36 tuổi, ngụ xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (47 tuổi, ngụ khu vực 4, phường An Bình, TP Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (48 tuổi, ngụ tại xã Tân Nhựt, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra, Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, trong thời gian dài.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CACC.

Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng, sau đó tiến hành phục chế, sơn sửa lại vỏ, quấn lại dây đồng; làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số kỹ thuật nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Ngày 29/1, công an đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ đi tiêu thụ tại tỉnh An Giang.

Tiến hành khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, tiêu thụ, lực lượng Công an đã thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, với tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng , cùng nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Ba bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và TP.HCM. Hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.