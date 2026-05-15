Triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn bằng cấp của hơn 100 cơ quan, tổ chức

Công an Bắc Ninh triệt phá đường dây làm giả hàng nghìn văn bằng, chứng chỉ của hơn 100 cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị phối hợp với Bộ Công an cùng Công an Hà Nội, Công an Thanh Hóa triệt phá đường dây chuyên làm giả văn bằng, chứng chỉ, con dấu của hơn 100 cơ quan, tổ chức trên cả nước. Nhóm đối tượng đã sản xuất hàng nghìn giấy tờ giả, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng mua bán, trao đổi văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm quyền lợi của nhiều cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh.

Sau thời gian xác minh, ngày 20/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an Hà Nội, Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng liên quan.

Ba đối tượng bị xác định gồm Lê Thế Hải (SN 1989), Lê Thế Bẩy (SN 1985) cùng trú xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và Khuất Tiến Minh (SN 1998) trú phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, Hải và Bẩy là những người trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu. Để tìm kiếm khách hàng, các đối tượng thuê chạy quảng cáo trên mạng xã hội, công khai nhận làm văn bằng, chứng chỉ giả theo yêu cầu.

Đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy cùng các tang vật bị thu giữ tại Cơ quan Công an.

Khi có "đơn hàng", nhóm này sử dụng máy móc chuyên dụng để hoàn thiện giấy tờ giả rồi gửi qua xe khách đến các đầu mối giao cho khách hàng, với giá dao động 1,5-3 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ.

Đáng chú ý, Lê Thế Hải từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên có nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó lực lượng chức năng, gây khó khăn cho quá trình truy vết, điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm máy tính, máy photocopy, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và bản sao công chứng giả.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức trên cả nước.

Công cụ, phương tiện của các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả.

Trong đó, có 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 2 cục, viện thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 trung tâm ngoại ngữ, tin học cùng 6 UBND phường, xã.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Hiện vụ án được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.