Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt quy mô lớn

Số hàng giả được tập kết tại một kho ở xã Vĩnh Lộc do Phạm Thị Phương (SN 1978) quản lý. Chu Văn Thanh (SN 1976), Chu Văn Hữu (SN 1998) và Đậu Đức Minh (SN 1990) tham gia vận chuyển, phân phối hàng đến nhiều cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh. Các đối tượng hoạt động khép kín, chủ yếu liên lạc qua điện thoại và thường xuyên thay đổi địa điểm giao nhận nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.