Triệt phá đường dây ghi lô đề qua mạng xã hội

Truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni

0

Cáo trạng xác định hành vi của bị can Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội,