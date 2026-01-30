Triệt phá đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ trộm cắp quy mô lớn và tiêu thụ trái phép vàng, trang sức tại nhiều quốc gia châu Âu.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Các cơ quan chức năng của Bỉ và Pháp vừa phối hợp triệt phá thành công một đường dây buôn lậu vàng và trang sức quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi nhiều quốc gia châu Âu.

Đáng chú ý, số vàng và trang sức có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp tại Nam Âu được đưa về tiêu thụ tại thành phố Liège (Bỉ), nơi lực lượng chức năng phát hiện một xưởng đúc vàng trái phép được tổ chức tinh vi.

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn thông tin từ Viện Công tố Liège cho biết vụ án được điều tra trong khuôn khổ cơ chế phối hợp giữa Bỉ và Pháp, dưới sự chỉ đạo của các thẩm phán tại Avignon và Liège.

Tham gia chuyên án có Cảnh sát Tư pháp Liên bang Bỉ, Văn phòng Trung ương chống tội phạm lưu động của Pháp và lực lượng Hiến binh Pháp tại Marseille.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã bóc gỡ một mạng lưới tội phạm có tổ chức chuyên thực hiện các vụ trộm cắp quy mô lớn và tiêu thụ trái phép vàng, trang sức tại nhiều quốc gia châu Âu.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một nhóm đối tượng mang quốc tịch Serbia và Croatia, cư trú tại miền Nam nước Pháp, đã thu gom lượng lớn vàng và trang sức từ các vụ trộm cắp xảy ra tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Số tang vật này sau đó được chia ra để vận chuyển tới Liège tiêu thụ thông qua các đầu mối là chủ của 2 tiệm kim hoàn tại trung tâm thành phố và khu vực Burenville.

Cuộc điều tra được khởi động từ cuối năm 2024 với sự hỗ trợ của các cơ quan hợp tác tư pháp và cảnh sát châu Âu. Rạng sáng 26/1, lực lượng chức năng ra quân khám xét đồng loạt tại vùng Marseille và Avignon (Pháp), cũng như tại các khu vực Liège, Herstal và Grâce-Hollogne (Bỉ).

Tại Pháp, lực lượng chức năng khám xét 12 địa điểm và bắt giữ 9 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm khoảng 24.000 euro (tương đương 27.900 USD ) tiền mặt, số vàng trị giá 20.000 euro, cùng nhiều đồng hồ, túi xách hàng hiệu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phong tỏa khối tài sản gồm bất động sản trị giá khoảng 270.000 euro và 3 phương tiện với tổng giá trị ước tính 429.000 euro.

Tại Bỉ, cơ quan chức năng khám xét 6 địa điểm và bắt giữ 5 nghi phạm, trong đó tạm giam 3 người. Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra một tiệm kim hoàn tại thành phố Liège, cảnh sát phát hiện một xưởng đúc vàng trái phép được bố trí ở tầng trên của cửa hàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 148.000 euro tiền mặt và trong các tài khoản, 3 xe ôtô hạng sang trị giá khoảng 220.000 euro, cùng vàng, trang sức, một khẩu súng, 2 máy đếm tiền công suất lớn và nhiều tài sản có giá trị khác.

Theo đánh giá ban đầu của phía Pháp, tổng giá trị tài sản bất chính mà đường dây tội phạm này thu lợi có thể lên tới hàng triệu euro. Hiện các cơ quan chức năng của hai nước đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời truy tìm và kê biên thêm tài sản do phạm tội mà có.

Vụ việc cho thấy tính chất phức tạp và xuyên quốc gia của tội phạm buôn lậu vàng, trang sức tại châu Âu, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức.