Triệt phá đường dây buôn lậu 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậu

Công an TP Hà Nội khởi tố nhiều bị can trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ngà voi và thuốc lá nhập lậu, thu giữ hàng trăm kg ngà voi.

Hai vợ chồng Phạm Tiến Chang và Ngô Thị Nhậm tại Cơ quan Công an.

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây tàng trữ, vận chuyển, buôn bán ngà voi và thuốc lá nhập lậu, thu giữ hàng trăm kg ngà voi cùng gần 70.000 bao thuốc lá lậu.

Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Chang (SN 1986), Ngô Thị Nhậm (SN 1982, cùng trú tại Hưng Yên), Trần Ngọc Tâm (SN 1991, trú tại Thanh Hóa) và Vũ Ngọc Quyền (SN 1965, trú tại Quảng Ninh) về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực đường San Hô 16, xã Gia Lâm, TP Hà Nội phát hiện Phạm Tiến Chang cùng vợ là Ngô Thị Nhậm mang theo một túi giấy màu đỏ có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra bên trong túi, lực lượng chức năng phát hiện 5 sản phẩm đầu chim Hồng Hoàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chang khai nhận số hàng trên đang được mang đi bán cho khách.

Quá trình đấu tranh, Chang khai trước đó đã dẫn khách đi xem, mua ngà voi của Đỗ Khắc Sinh và cất giấu tại kho ở xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Theo lời khai, Sinh bán ngà voi với giá 11 triệu đồng/kg, còn Chang giới thiệu khách Trung Quốc mua lại với giá 12 triệu đồng/kg để hưởng chênh lệch 1 triệu đồng/kg.

Khám xét kho hàng, cơ quan công an thu giữ 7 bao tải dứa chứa 33 khúc ngà voi với tổng khối lượng khoảng 242 kg cùng 9 bao tải chứa vảy động vật có hình dạng giống vảy tê tê.

Ngày 18/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Khắc Sinh để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép ngà voi.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, Phạm Tiến Chang, Trần Ngọc Tâm và Ngô Thị Nhậm còn có hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Số hàng này được cất giấu tại kho do Trần Ngọc Tâm thuê ở khu vực đối diện số 78 đường Bờ sông Nhuệ, tổ dân phố Liên Cơ, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Khám xét địa điểm trên, lực lượng chức năng thu giữ 69.560 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.