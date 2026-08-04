Triệt phá cơ sở sản xuất lượng lớn quần áo nghi giả mạo

Một cơ sở sản xuất quần áo quy mô lớn nghi giả mạo nhãn hiệu Zara và Polo Ralph Lauren bị lực lượng chức năng triệt phá.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11, Chi cục QLTT TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh quần áo trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa có chứa trữ hàng hóa là quần vải các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Zara và Polo Ralph Lauren.

Sau khi đã thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết, Đội QLTT số 11 tiến hành kiểm tra tại cơ sở nêu trên và phát hiện tại đây đang thực hiện đóng khuy quần, gắn nhãn mác, ủi, đóng gói.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Qua kiểm tra, hàng hóa đang chứa trữ tại cơ sở gồm: Hàng hóa thành phẩm có 10.241 cái quần vải kaki các loại gắn nhãn hiệu Zara và Polo Ralph Lauren.

Về nguyên liệu và phụ kiện dùng để sản xuất, gồm: 65.000 cái dây kéo; 329 kg dây bằng dù vải; 14.539 kg vải các loại; 433 kg khuy quần (nút quần); 91.240 cái nhãn có thể hiện logo và chữ Zara; 68.000 cái nhãn có thể hiện logo, chữ Polo và Polo Ralph Lauren.

Qua quá trình khai thác thông tin, chủ cơ sở nêu trên cho biết đã thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên từ 26/4/2026 để thực hiện việc sản xuất quần áo nhằm mục đích kinh doanh, nhưng không thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định.

Toàn bộ số tang vật đã kiểm tra như nêu trên và toàn bộ các phương tiện sản xuất được sử dụng cho việc sản xuất hàng hóa mang các nhãn hiệu nghi giả mạo được Đội QLTT số 11 tạm giữ, để xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định pháp luật.