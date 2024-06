Triển lãm bị chê của Trần Quang Đại

Triển lãm "How are you these days?" được tổ chức tại The Green Room (Amsterdam, Hà Lan) của tác giả Trần Quang Đại tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Triển lãm "How are you these days?" lần thứ 15 không được số đông khán giả đánh giá cao. Ảnh: FB/Trần Quang Đại.

Triển lãm thứ 15 mang tên gọi How are you these days? của tác giả Trần Quang Đại diễn ra từ ngày 30/5-29/6 tại The Green Room (Amsterdam, Hà Lan) tạo ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong khi phần lớn lên tiếng chê bai sự kết hợp màu sắc, cho rằng các tác phẩm điêu khắc của Quang Đại chỉ là những chiếc gối hình trái tim, một số lại bênh vực nghệ sĩ, cho biết xanh và đỏ vốn là sự phối màu đặc trưng của không gian trưng bày The Green Room.

Triển lãm How are you these days? nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Ảnh: FB/Trần Quang Đại.

Chê nhiều hơn khen

Bài đăng giới thiệu triển lãm How are you these days? lần thứ 15 trên trang cá nhân của Trần Quang Đại đạt 1.300 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ. Đa số người dùng mạng xã hội để lại ý kiến chê 2.500 tác phẩm "điêu khắc mềm hình trái tim" của nghệ sĩ này.

Người dùng mạng xã hội cho rằng đây chỉ là những chiếc gối nhồi bông thông thường, không thể hiện được dụng ý nghệ thuật như tác giả chia sẻ.

Sự kết hợp màu sắc trong buổi trưng bày cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả cho rằng phương pháp phối màu đỏ và xanh lá không phù hợp, khó đem đến tinh thần chữa lành như tác giả muốn truyền tải.

Sắc độ của những gam màu được sử dụng trong triển lãm cũng nhận về nhiều lời chê hơn khen, tạo hiệu ứng thị giác không tốt cho khán giả thưởng lãm.

Ngoài ra, tác phẩm nghệ thuật của Quang Đại cũng bị chỉ trích là thiếu lớp lang, chỉ là sự lặp lại, không đem đến nhu cầu khám phá ý nghĩa, tìm hiểu, đào sâu cho công chúng.

Ở chiều ngược lại, một số vẫn dành lời khen cho triển lãm How are you these days?. Số ít khán giả nhận định rằng không gian trưng bày này gợi tả cảm giác ngột ngạt, bí bách của con người trong kỷ nguyên số.

Các tác phẩm điêu khắc hình trái tim thể hiện khao khát kết nối, yêu thương và gắn bó trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Cách kết hợp màu sắc và sự lặp lại thiếu lớp lang của không gian nghệ thuật này không được đánh giá cao. Ảnh: FB/Trần Quang Đại.

Tác giả Trần Quang Đại truyền tải thông điệp về tình yêu, sự kết nối trong kỷ nguyên số thông qua triển lãm. Ảnh: FB/Trần Quang Đại.

Thông tin triển lãm

Theo chia sẻ của tác giả trên trang cá nhân, How are you these days? là tác phẩm sắp đặt, bao gồm các tác phẩm điêu khắc được thực hiện thủ công, xuất hiện trong không gian màu xanh Chroma Key.

Triển lãm được giám tuyển bởi hoạ sĩ, nhà giám tuyển độc lập Wumen (Amsterdam, Hà Lan), được tổ chức lần thứ 15 trong 2 năm qua.

Theo Trần Quang Đại, buổi trưng bày này là một liệu pháp nghệ thuật giúp kết nối con người ở mức độ sâu sắc hơn. Tên triển lãm là câu hỏi đơn giản, nhưng chất chứa nhiều sự quan tâm, là nền tảng cho hành trình khám phá tình yêu của tác giả.

“Tất cả bắt đầu từ đam mê và những câu hỏi muốn tìm lời giải đáp, những nỗi cô đơn và sự tìm kiếm kết nối trong những ngày cách ly”, tác giả chia sẻ trên trang cá nhân.

Anh cho biết muốn thể hiện khái niệm tình yêu trừu tượng thành hình thức hữu hình qua các tác phẩm sắp đặt của mình. Anh đưa ra lời mời gọi, mong muốn khán giả đắm chìm trong dòng chảy tình yêu, kết nối chân thật với nhau.

Toàn bộ tác phẩm được vận chuyển từ TP.HCM đến Amsterdam (Hà Lan) bằng tàu thuỷ. Hải trình kéo dài 50 ngày đưa sáng tạo nghệ thuật của tác giả sinh năm 1992 đến không gian trưng bày The Green Room.