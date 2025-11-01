Trâu lạ xuất hiện, liên tục tấn công người ở Nghệ An

Khoảng gần một tuần qua, trâu lạ có trọng lượng 200-250 kg, toàn thân màu đen, có vết trắng dưới cổ, xuất hiện tại bản Quăn, cứ thấy người đến gần là rượt đuổi.

Con trâu lạ tấn công người dân. Nguồn: VTV.

Sáng 1/11, ông Lô Văn Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An, cho biết liên quan đến vụ việc trâu lạ xuất hiện trên bản Quăn liên tục tấn công người, chính quyền địa phương đã lùa cá thể trâu này ra khu vực mé rừng, biệt lập với cộng đồng dân cư.

Ban quản lý bản Quăn cắt cử lực lượng theo dõi lộ trình di chuyển và hoạt động của trâu để kịp thời ngăn cản không cho vào các bản làng; thông báo cho mọi người và cơ quan chức năng phòng tránh nếu trâu quay trở lại khu dân cư.

Cũng theo ông Lô Văn Lý, trước đó, trong các ngày 30-31/10, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cùng dân bản đã đóng cọc tre, thân cây ở địa điểm xa dân cư để làm nơi nhốt trâu nhưng không thành công. Con trâu này đã nhập đàn với một số cá thể trâu khác của người dân trong bản đi ăn ngoài bãi ruộng sát mép rừng.

Trong quá trình nhập đàn, trâu lạ có hành vi, trạng thái bình thường. Chỉ khi thấy người đến gần, trâu mới ngẩng đầu lên nhìn lâu như muốn rượt đuổi.

Khoảng gần một tuần qua, trâu lạ có trọng lượng khoảng 200-250 kg, toàn thân màu đen, có vết trắng dưới cổ, lông đuôi và chân có màu trắng, xuất hiện tại bản Quăn, xã Bình Chuẩn.

Cứ thấy người đến gần là trâu rượt đuổi tấn công. Ít nhất đã có 7 người trên địa bàn xã Bình Chuẩn bị con trâu này rượt đuổi, chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương. Một số người bị trâu đuổi đã chạy lên đồi hoặc trèo lên cây để tránh.

Trong các ngày 28 và 29/10, Ủy ban Nhân dân xã Bình Chuẩn đã liên tục ra thông báo tìm chủ sở hữu con trâu lạ này, đồng thời tuyên truyền đến người dân các bản làng trên địa bàn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, khuyến cáo người dân tuyệt đối không được đến gần khu vực có trâu lạ để đề phòng nguy cơ bị tấn công gây thương tích.

Ông Lô Văn Lý cho biết thêm cá thể trâu này rất có thể sinh sống hoang dã trong rừng. Theo tìm hiểu của chính quyền địa phương thì khoảng 3-4 năm trước, địa bàn cũng đã từng xuất hiện trâu lạ, hoang dã nhưng sau đó trâu chạy lên rừng và mất dấu tích.

“Đối với người vùng cao, địa bàn khó khăn, con trâu là một tài sản có giá trị rất lớn. Nếu một vài ngày tới không có người đến xác nhận là chủ nhân của con trâu này thì chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sẽ có phương án xử lý theo quy định," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Chuẩn cho biết.