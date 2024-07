Trào lưu mở sổ tiết kiệm trực tuyến vào sáng thứ sáu

Các trang mạng xã hội của giới trẻ gần đây nổi lên một trào lưu: Dậy sớm lúc 6h sáng thứ sáu để mở sổ tiết kiệm trực tuyến.

Theo thống kê từ Ngân hàng số Cake by VPBank, các tuần gần đây, số tiền gửi tiết kiệm của khách hàng trong ngày thứ sáu tăng gần 400% so với các ngày khác trong tuần. Gửi tiết kiệm là một hình thức quản lý tài chính phổ biến, được rất nhiều người tin dùng nhờ tính an toàn và dễ dàng.

Thức dậy sáng sớm thứ Sáu để gửi tiết kiệm đang trở thành trào lưu trong giới trẻ. Ảnh: NT.

Hạn chế tiêu xài và tạo thói quen tài chính lành mạnh

Sau một tuần học tập và làm việc căng thẳng, cuối tuần chính là lúc để mọi người thư giãn và tận hưởng những điều mình thích. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm nhiều bạn trẻ dễ “vung tay quá trán”, chi tiêu cho những hoạt động giải trí, ăn uống hay mua sắm. Điều này có thể dẫn đến việc hết tiền cho sinh hoạt hàng ngày ở tuần tiếp theo. Vì vậy, ý tưởng tiết kiệm vào thứ sáu sẽ giúp bạn kiểm soát được chi tiêu vào dịp cuối tuần một cách hiệu quả hơn.

Thói quen được tạo nên nhờ những hành vi lặp đi lặp lại trong quá khứ. Việc gửi tiết kiệm đều đặn hàng tuần sẽ giúp bạn hình thành được một thói quen tài chính tốt. Bên cạnh đó, nếu hình thành được thói quen này khi còn trẻ thì các bạn sẽ tận dụng được sức mạnh của lãi kép và tích lũy được một số tiền kha khá trong tương lai.

Số tiền tích lũy sẽ giúp các bạn trẻ mua được một sản phẩm yêu thích, để học thêm khóa học cần thiết, hay đối phó được với biến cố tài chính bất ngờ trong cuộc sống.

Nhận ưu đãi “khủng” từ ngân hàng số Cake by VPBank

Mới đây nhất, ngân hàng số Cake by VPBank đã tung ra ưu đãi “Tháng vàng tiết kiệm” hấp dẫn cho cả tháng, trong đó bao gồm chương trình “Thứ Sáu rủng rỉnh” nhằm khuyến khích các bạn trẻ thực hiện thói quen gửi tiết kiệm lành mạnh này.

Cụ thể, từ 6h sáng đến 6h tối ngày thứ sáu hàng tuần, khi mở sổ tiết kiệm từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ nhận được phần thưởng lên đến 6.666.666 đồng. Ưu đãi này giống như một phần thưởng, khích lệ các bạn trẻ có động lực hơn để giúp các bạn trẻ xây dựng được một thói quen tài chính tốt.

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn là một trong những lý do khuyến khích các bạn trẻ gửi tiết kiệm nhiều hơn. Ảnh: NT.

Nếu người dùng không muốn gửi tiền vào ngày thứ sáu, Cake đã có chương trình “Ngày thường ngọt ngào”. Khi mở sổ tiết kiệm vào những ngày còn lại trong tuần có kì hạn 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ nhận được giải thưởng lên đến 6 triệu đồng.

Ngày càng nhiều người chọn ngân hàng số Cake là nơi “gửi gắm” tài chính, vì bên cạnh nhiều ưu đãi hấp dẫn được tung ra thường xuyên, nhà băng này đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cao về PCI-DSS, hệ thống kiểm định chống xâm nhập, bảo mật đa tầng cho khoản tiền gửi bằng mã khóa dành riêng cho cá nhân. Chưa kể, mở sổ tiết kiệm tại Cake chỉ từ 100.000 đồng, lãi suất cao top đầu thị trường lên tới 6%/năm, kỳ hạn nhận lãi theo tháng, quý, cuối kỳ. Ngân hàng số Cake cũng cho phép tất toán trước hạn từng phần hoặc ứng tiền nhanh liên kết sổ tiết kiệm.

