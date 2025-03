Trào lưu bán ‘đất ngân hàng’ lấy vía tài lộc ở Trung Quốc

Đất này đào lên từ khu vực xung quanh các ngân hàng lớn và được rao bán trên các cửa hàng online, kèm lời hứa "tăng tài vận, hóa giải năng lượng xấu" cho người mua.

Một sản phẩm kỳ lạ đang gây sốt trên các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc: "đất ngân hàng". Ảnh: VCG.

Các gian hàng trực tuyến tại Trung Quốc đang rầm rộ bán một sản phẩm kỳ lạ tên "đất ngân hàng". Chủ shop cho biết vật phẩm được đào lên từ khu vực bên ngoài các ngân hàng lớn và có thể thu hút tài lộc cho người mua.

Giá của loại "đất may mắn" này có thể lên đến 888 nhân dân tệ (khoảng 120 USD ) cho mỗi gói. Chúng có nhiều nguồn gốc khác nhau như đất từ bồn cây trước ngân hàng, đất từ chậu cây trong sảnh giao dịch, thậm chí là bụi từ các máy đếm tiền. Một số cửa hàng trực tuyến còn đăng video quay cảnh đào đất tại chỗ để chứng minh độ "chính hãng" của sản phẩm, theo SCMP.

Đơn cử như một nhà bán hàng quảng cáo 4 loại đất khác nhau, được thu thập từ 5 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc: Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (Industrial and Commercial Bank of China), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank) và Ngân hàng Giao thông Trung Quốc (Bank of Communications).

Trong đó, gói rẻ nhất chỉ có giá 24 nhân dân tệ ( 3 USD ).

Theo quảng cáo, "đất ngân hàng" được thu thập từ bồn cây trong sảnh ngân hàng, dải xanh bên ngoài tòa nhà hay bụi từ máy đếm tiền. Ảnh: Weibo.

Một đại diện bán hàng chia sẻ: "Chúng tôi thu gom đất từ 5 ngân hàng lớn, tin rằng nó có thể giúp tăng tài vận và xua đuổi năng lượng xấu, mặc dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều đó”.

Thời điểm thu thập đất cũng được đề cập trong các chiến dịch quảng cáo. Một cửa hàng khẳng định đất của họ chỉ được thu gom vào ban đêm từ các bồn cây phía trước ngân hàng.

Một cửa hàng khác nhấn mạnh rằng đất phải được đào vào đúng buổi trưa. Một số nơi còn tuyên bố sản phẩm của họ có "tỷ lệ mang lại giàu có 999,999%".

Nhiều khách hàng khi mua sản phẩm này còn được gửi kèm các video quay cảnh đào đất tại ngân hàng. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông đứng trước cửa ngân hàng, cầm hộp đựng đất và hét lớn: "Anh Liu ở Quảng Đông, đất của anh đây!".

Một video khác quay cảnh một người đàn ông nói: "Anh 0863 ở Bắc Kinh, tôi đang đào đất ngân hàng cho anh đây!", rồi dùng muỗng xúc đất đặt lên một chiếc đĩa vàng nhỏ. Hình ảnh tiếp theo cho thấy hàng loạt đĩa vàng và những mảnh giấy ghi thông tin khách hàng.

Chia sẻ với Red Star News, một người mua giấu tên cho biết làm nghề kinh doanh và hy vọng đất ngân hàng có thể giúp công việc phát đạt hơn. Người này cho biết nhiều bạn bè cũng đã đặt mua.

Tuy nhiên, không phải ai cũng bị thuyết phục bởi sản phẩm này. Trên mạng xã hội Trung Quốc, trào lưu "đất ngân hàng" đã trở thành chủ đề chế giễu. Một người dùng Weibo bình luận: "Cười đến đau bụng, đất ngân hàng là gì chứ? Tôi làm việc ở ngân hàng và phải tự mang đất từ nhà đi để trồng cây trong văn phòng!".

Một người khác thắc mắc: "Tôi sống ngay cạnh ngân hàng, tại sao tài vận của tôi vẫn không khá lên?". Một bình luận châm biếm khác viết: "Đất ngân hàng có thể không thật, nhưng 'thuế IQ' này thì chắc chắn có thật!"

Trước làn sóng mua bán "đất ngân hàng", các chuyên gia pháp lý đã lên tiếng cảnh báo. Luật sư Fu Jian của công ty luật Zejin cho biết nếu người bán quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc của đất hoặc tuyên bố rằng đất có khả năng mang lại tài lộc mà không có cơ sở, điều này có thể bị coi là hành vi lừa đảo. Theo luật, người tiêu dùng có quyền yêu cầu hoàn tiền nếu bị lừa.

Ngoài ra, theo quy định về cảnh quan đô thị của Trung Quốc, không cá nhân hay tổ chức nào được phép xâm phạm không gian xanh đô thị, bao gồm cả việc đào bới đất. Nếu các nhà bán hàng thực sự lấy đất từ khu vực công cộng trước ngân hàng, họ có thể vi phạm quy định này.