Hai cá nhân được khen thưởng là Thuyền phó tàu An Vĩnh Express Lê Thanh Hùng và Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Lý Sơn Nguyễn Thái Sơn.

Chiều 15/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì Lễ trao tặng Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước và Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác ứng phó bão số 13.

Tại buổi lễ, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2360/QĐ-CTN ngày 9/12/2025 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang (thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn) và ông Lê Văn Sanh (thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trao Huân chương Dũng cảm của Chủ tịch nước cho 2 công dân Lý Sơn. Ảnh: TTXVN phát.

Đồng thời, tỉnh cũng công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.

12 tập thể được tặng Bằng khen bao gồm: 9 tập thể thủy thủ, thuyền viên các tàu tham gia cứu nạn của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Ninh; 3 tập thể khác là Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Hai cá nhân được khen thưởng là Thuyền phó tàu An Vĩnh Express Lê Thanh Hùng và Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng Lý Sơn Nguyễn Thái Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi tỉnh tổ chức trao tặng, vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; trong đó, đặc biệt biểu dương hai cá nhân đã dũng cảm cứu người trong lúc nguy hiểm.

Những nghĩa cử cao đẹp, tinh thần quả cảm đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn tốt đẹp của xã hội.

Ông Nguyễn Hoàng Giang mong muốn các tập thể, cá nhân được khen thưởng, cũng như toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết, đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc hiện tại, trong đó có công tác ứng phó thiên tai; tiếp tục nêu gương sáng để người dân học tập, noi theo, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp vì cộng đồng, xây dựng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc và nhân dân.