Thừa ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm cho đại diện gia đình 2 người tử vong khi cứu người ở biển Nha Trang.

Sáng 25/11, ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình ông Phạm Sáng (cán bộ Đội Cứu nạn, cứu hộ, Ban Quản lý vịnh Nha Trang, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Duy An (trú tại Tổ dân phố 10-11 Vĩnh Hội, phường Tây Nha Trang).

Tại nhà riêng của hai gia đình, thừa ủy quyền, ông Nguyễn Việt Hùng đã trao Quyết định truy tặng Huân chương dũng cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thân nhân hai cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình cứu người đuối nước trên biển Nha Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Phạm Sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh sự ra đi của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng là mất mát to lớn đối với gia đình, người thân, đồng nghiệp và xã hội.

Trong thời khắc nguy hiểm, ông An không quản hiểm nguy, lao xuống biển cứu người, ông Sáng cùng đồng đội cũng nhanh chóng có mặt, vượt qua sóng lớn để ứng cứu. Hành động dũng cảm, quên mình của hai ông là tấm gương sáng về lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Hùng mong muốn thân nhân hai gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng thời, ông cũng đề nghị chính quyền hai địa phương cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và đồng hành cùng gia đình.

Trước đó, sáng 21/11, tại khu vực bãi biển đối diện đường Lê Lợi, phường Nha Trang, một phụ nữ khoảng 50-60 tuổi có dấu hiệu đuối nước khi đang tắm biển.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Duy An (58 tuổi) lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên, do sóng lớn, ông An cũng bị đuối sức, chới với giữa biển.

Nhận được tin báo, ông Phạm Sáng (45 tuổi) cùng các thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang nhanh chóng mang phao ra hỗ trợ. Sau hơn 10 phút ứng cứu, cả hai người được đưa vào bờ. Người phụ nữ may mắn có sức khỏe ổn định, trong khi ông An đã tử vong.

Trong quá trình cứu người, ông Sáng bị kiệt sức, được đồng đội đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sự ra đi của ông Nguyễn Duy An và ông Phạm Sáng để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng gia đình, đồng nghiệp và người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa trao Huân chương Dũng cảm cho thân nhân ông Nguyễn Duy An.