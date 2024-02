Tranh luận về ái nữ nhà Huawei

Theo QQ, Diêu An Na, ái nữ nhà Huawei vừa góp mặt trong bộ phim truyền hình Sân băng của đạo diễn Cao Quần Thư. Cô vào vai nữ cảnh sát Triệu Hữu Nam, sinh ra trong một gia đình có truyền thống trọng nam khinh nữ. Cô quyết tâm trở thành cảnh sát và được chuyển tới đơn vị do Trương Tụng Văn làm thủ trưởng. Đây là vai chính đầu tiên của Diêu An Na sau nhiều năm tham gia diễn xuất.