Tranh cãi về concert cuối cùng Anh trai 'say hi'

Việc Captain Boy thay thế RHYDER trong "I’m Thinking About You" và một số tiết mục khác ở concert thứ 6 của Anh trai “say hi” đang gây tranh cãi.

Đoạn clip ghi lại tiết mục I’m Thinking About You trong tổng duyệt concert thứ 6 của Anh trai “say hi” tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều tranh luận. Lý do là Captain Boy thay thế phần trình diễn của RHYDER trong ca khúc này. Ngoài ra, phần lời “nhấp nhô trên nhạc DG House” của RHYDER được thay thế bởi câu “Captain Boy bay tới đây”.

Captain Boy thay thế phần trình diễn của RHYDER trong một số tiết mục. Ảnh: FBNV.

Không chỉ I’m Thinking About You, phần biểu diễn của RHYDER trong Regret và Ngáo ngơ cũng được cho là bị thay thế bởi Captain Boy. Điều đó khiến nhiều khán giả hâm mộ RHYDER bức xúc. Họ bày tỏ bản thân mua vé để được xem thần tượng biểu diễn nhưng RHYDER lại bị thay thế bởi ca sĩ khác.

Trước những tranh luận, RHYDER chia sẻ: “Mình biết sẽ có vài điều khiến mọi người bất ngờ. Một số phần trong đêm nhạc được sắp xếp lại, khác đi so với những lần biểu diễn trước. Lý do là những điều bất khả kháng. BTC đã bàn bạc và thống nhất để có những sắp xếp phù hợp cho phần xuất hiện của mình trong đêm diễn, Một vài phần sẽ có hỗ trợ từ anh em”.

RHYDER mong khán giả đón nhận sự thay đổi bằng sự thông cảm và yêu thương.

“Những người hỗ trợ mình trong quá trình chuẩn bị đã thực sự dành nhiều tâm sức để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bọn mình tin những thay đổi này giúp giữ vững tinh thần và năng lượng của buổi diễn. Dù có thay đổi, mình vẫn sẽ có mặt, biểu diễn, cổ vũ anh em và cùng mọi người cháy hết mình tại đêm concert cuối cùng này”, anh cho biết.

Cách đây không lâu RHYDER cho biết anh gặp vấn đề sức khỏe nên phải điều chỉnh lịch trình. Thời gian này, nam ca sĩ tập trung nghỉ ngơi, giảm bớt công việc theo tư vấn của bác sĩ.