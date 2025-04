Tranh cãi tại Champions League

Trong trận lượt về với Bayern Munich tại Giuseppe Meazza hôm 17/4, Inter Milan giành kết quả hòa 2-2 và qua đó vượt qua vòng tứ kết nhờ tổng tỷ số 4-3. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của đội chủ nhà - cú đánh đầu của Benjamin Pavard - lại gây tranh cãi.

Khi đó, Hakan Calhanoglu thực hiện quả phạt góc bên cánh phải. Đường bóng cong hoàn hảo đi đúng tầm cho Pavard dứt điểm. Thế nhưng, vấn đề là bóng hoàn toàn vượt qua đường biên ngang trước khi quay trở lại sân - một tình huống mà lẽ ra bàn thắng phải bị hủy bỏ, theo El Mundo Deportivo.

Không ai trong đội hình Bayern phản ứng, không có pha khiếu nại nào từ cầu thủ, và bàn thắng không hợp lệ này giúp Inter lội ngược dòng và giành vé vào bán kết. Sau trận, người hâm mộ Bayern chia sẻ các đoạn video quay từ khu vực sau khung thành lên mạng xã hội, trong đó cho thấy rõ ràng bóng đã ra ngoài sân trước khi Pavard ghi bàn.

Trong cả hai lượt trận gặp Bayern, Inter Milan bị đánh giá là đội chơi dưới cơ, nhưng tận dụng tốt các tình huống cố định. Lautaro Martínez mở tỷ số từ một pha phạt góc, trước khi Pavard ghi bàn quyết định cũng từ một tình huống tương tự.

Với việc phải đối đầu Inter ở vòng bán kết, Barcelona chắc chắn sẽ phải tăng cường khả năng phòng ngự bóng chết, đặc biệt là trước những quả tạt nguy hiểm của Calhanoglu - người đang là "chuyên gia phạt góc" của Inter. Cú treo bóng tưởng chừng vô hại của anh chính là khởi nguồn cho bàn thắng không hợp lệ, nhưng quyết định số phận Bayern.

