Khi xuất hiện ý kiến chê bai chương trình Em xinh "say hi" thất bại, Trấn Thành lên tiếng phản bác ngay dưới bài đăng.

Mới đây, Trấn Thành đăng ảnh khoe được em xinh Vũ Thảo My tặng máy massage. Trấn Thành chia sẻ: “Tôi đề nghị cộng đồng mạng hãy yêu thương em xinh Vũ Thảo My, vì em tâm lý, tinh tế, thảo lòng, xởi lởi, kính trên, nhường dưới, đã tặng cho anh Xìn cái máy massage cầm tay cứu rỗi một đời đi quay của tôi. Tuyên dương em xinh Vũ Thảo My".

Những chia sẻ hàm ý trêu đùa của Trấn Thành được dàn em xinh hưởng ứng, tương tác.

Tuy nhiên, dưới bài đăng, một khán giả nhận xét Em xinh “say hi” flop (thất bại), không được biết đến nên Trấn Thành với cương vị MC đã phải tích cực quảng bá cho chương trình.

Trấn Thành là MC của Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV.

Trước ý kiến trên, Trấn Thành phản bác: “Nó đang top 1 thịnh hành đó. Anh mong em xem qua chương trình rồi bình luận. Anh cảm ơn”. Nhiều bình luận khác đồng tình với Trấn Thành rằng Em xinh là show đang được chú ý thời điểm hiện tại.

Em xinh "say hi" đã lên sóng được 3 tập với tập mới nhất dài kỷ lục lên tới hơn 5 tiếng. Các tiết mục trong live stage 2, chẳng hạn Run, Cầm kỳ thi họa... được yêu thích ngay khi phát hành, sau đó nhanh chóng leo lên thứ hạng cao nhất của top thịnh hành. Em xinh được yêu thích bởi âm nhạc trẻ trung, hiện đại, phù hợp xu hướng khán giả trẻ. Dẫu vậy, chương trình tồn tại một số điểm trừ như dài dòng, lê thê, dễ khiến khán giả theo dõi cảm thấy mệt mỏi.

Về phía Trấn Thành, ngoài Em xinh, anh chuẩn bị trở lại với Running Man trong vai trò dẫn dắt. Ngoài Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc và Quang Trung cũng đã xác nhận tham gia chương trình.

Dàn cast kể trên đang được kỳ vọng, đặc biệt sự trở lại của Trấn Thành. Ở mùa 1, Trấn Thành nổi bật bởi sự hài hước, tương tác với các thành viên thoải mái. Đặc biệt, anh rất nhanh nhẹn và giỏi trong các trò vận động.