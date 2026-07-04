Trán Messi sưng vù

Pha va chạm với đầu gối hậu vệ Cape Verde khiến Lionel Messi bị sưng trán rõ rệt, nhưng anh vẫn thi đấu hết trận và góp công đưa Argentina vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Vết sưng đáng chú ý của Messi ở thời điểm sau trận đấu.

Sau chiến thắng khó khăn và nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde để giành vé vào tứ kết World Cup 2026, Lionel Messi không chỉ mang về thêm một cột mốc lịch sử mà còn rời sân với một "chiến tích" khác: một vết sưng lớn trên trán sau pha va chạm mạnh ở cuối trận.

Ở tuổi 39, Messi vẫn thi đấu trọn vẹn 120 phút, ghi bàn mở tỷ số để nâng tổng số pha lập công tại các kỳ World Cup lên 20. Đây cũng là bàn thứ 7 của anh ở giải năm nay, giúp đội trưởng Argentina tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, trận đấu căng thẳng tại Miami cũng để lại cho Messi một "chiến tích" không mong muốn. Khi tỷ số đang là 1-1 ở những phút bù giờ hiệp hai, anh dẫn bóng thẳng vào trung lộ và bị cầu thủ Cape Verde phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Trong lúc ngã xuống, đầu Messi va mạnh vào đầu gối một hậu vệ đối phương, khiến vùng trán nhanh chóng sưng to.

Vết sưng hiện rõ khi Messi trả lời phỏng vấn sau trận. Ngôi sao Inter Miami phải dùng túi đá chườm lên vùng đầu bị đau, nhưng vẫn hoàn thành 120 phút thi đấu trước khi cùng Argentina ăn mừng tấm vé đi tiếp trên hành trình bảo vệ chiếc cúp Jules Rimet.

Bỏ lại cú va chạm đau đớn, Messi dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của đồng đội trong một trận đấu khó khăn hơn dự tính.

"Chúng tôi cần sửa những điều chưa tốt, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng toàn đội đã làm được nhiều điều tích cực. Đội tuyển này luôn chiến đấu và hôm nay chúng tôi một lần nữa chiến đấu đến tận cùng", anh nói.

Messi cũng nhấn mạnh các tình huống bóng bổng tiếp tục là vũ khí quan trọng của Argentina. "Chúng tôi có nhiều cầu thủ không chiến tốt và đã luyện tập rất nhiều cho điều đó, bất kể cuối cùng có chuyển hóa thành bàn thắng hay không", đội trưởng Argentina chia sẻ.

Dù vậy, siêu sao 39 tuổi không né tránh những vấn đề trong lối chơi. Theo Messi, Argentina vây ráp chưa đủ hiệu quả, khiến đội hình bị kéo giãn và để Cape Verde có nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến.

"Chúng tôi không pressing tốt. Khoảng cách giữa các tuyến quá xa mỗi khi dâng lên gây áp lực. Họ luôn có nhiều hơn một người ở khu vực giữa sân vì chúng tôi không thể cân bằng quân số tại đó. Điều đó giúp họ kiểm soát bóng và buộc chúng tôi phải di chuyển rất nhiều", Messi phân tích.

Dù thi đấu hơn hai thập kỷ ở đỉnh cao và thường xuyên trở thành mục tiêu của những pha phạm lỗi, Lionel Messi hiếm khi gặp phải những chấn thương.

Theo Sporting News, so với nhiều ngôi sao tấn công cùng đẳng cấp, anh được xem là cầu thủ có hồ sơ chấn thương khá "sạch".

Phần lớn trong hơn 900 ngày phải nghỉ thi đấu vì chấn thương trong cả sự nghiệp đều tập trung ở giai đoạn khoác áo Barcelona từ 2005 đến 2008, khi anh liên tiếp bị rách cơ đùi sau và gân kheo. Những chấn thương tái phát khi ấy từng làm dấy lên lo ngại rằng cơ địa của Messi khó có thể chịu được cường độ bóng đá đỉnh cao.

Thế nhưng sau khi điều chỉnh chế độ tập luyện, dinh dưỡng và cách quản lý khối lượng vận động, tình hình thay đổi gần như hoàn toàn. Trong gần một thập kỷ tiếp theo, số lần Messi phải nghỉ dài vì chấn thương không nhiều.

Những vấn đề anh gặp chủ yếu là căng cơ khép, quá tải gân kheo, bong gân mắt cá hoặc các chấn thương do va chạm.

Anh chưa từng trải qua những tổn thương nặng như đứt dây chằng chéo trước (ACL), đứt gân Achilles hay gãy xương nghiêm trọng khiến phải nghỉ nhiều tháng hoặc đánh mất phong độ trong thời gian dài.