Trận đấu gây chấn động tại Cúp nhà vua

Với mục tiêu chính là trụ hạng ở La Liga, HLV Manolo Gonzalez của Espanyol quyết định tung ra sân đội hình dự bị để đối đầu Barbastro. Sự lựa chọn này không mang lại kết quả như mong đợi. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Barbastro chơi một trận đấu đầy quyết tâm và gắn kết, khiến Espanyol gặp rất nhiều khó khăn.

Hai bàn thắng của Andres Barrera, trong đó có quả phạt đền ở phút 55, chấm dứt hy vọng của Espanyol. Đáng chú ý, Espanyol có một thế trận vượt trội hoàn toàn đối thủ. Đại diện La Liga kiểm soát bóng đến 74%, tung ra 24 cú dứt điểm, trong đó có 13 lần bóng đi trúng đích, nhưng không thể ghi bàn nào.

Trái ngược với Espanyol, Barbastro chỉ kiểm soát bóng 26%, sút 3 lần nhưng ghi đến 2 bàn vào lưới đối thủ. Thất bại này không chỉ là một cú sốc đối với các cổ động viên Espanyol mà còn là một lời cảnh tỉnh cho ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng.

Trong khi các trụ cột phải vật lộn để giúp đội bóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại La Liga, những cầu thủ dự bị của Espanyol cũng không thể chứng minh được khả năng của mình. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng đội hình của Espanyol và hiệu quả của công tác đào tạo trẻ tại câu lạc bộ.

Tại La Liga, Espanyol cũng có màn trình diễn thất vọng. Đội thua đến 9 trận sau 14 vòng đấu, xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu kế tiếp, CLB này làm khách trên sân Getafe vào ngày 10/12.

