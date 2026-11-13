Trần Bảo Sơn nói về tranh chấp với đạo diễn Bá Vũ

Trần Bảo Sơn cho biết Bá Vũ không có bất cứ tư cách nào về quyền tác giả hay quyền liên quan đối với kịch bản phim "Con đường vô tận" lẫn "Trên con đường mới".

Ngày 13/11, Trần Bảo Sơn lên tiếng chính thức về vụ tranh chấp giữa TBS Entertainment (Công ty TNHH Giải trí TBS) và đạo diễn Bá Vũ.

Theo Trần Bảo Sơn, Bá Vũ không có bất cứ tư cách nào về quyền tác giả hay quyền liên quan đối với kịch bản phim Con đường vô tận lẫn Trên con đường mới. Trong hợp đồng ký kết giữa hai bên, đạo diễn Bá Vũ đã từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền, danh hiệu, lợi ích, quyền lợi tinh thần của ông. Theo đó, mọi hình ảnh mà ông Bá Vũ thực hiện đều thuộc quyền sở hữu của TBS Entertainment. Mặc dù vậy, phía công ty không sử dụng bất kỳ hình ảnh nào do ông Bá Vũ thực hiện.

Trần Bảo Sơn khẳng định Trên con đường mới là dự án mới do ông cầm trịch. Ảnh: NSX.

TBS Entertainment và Bá Vũ từng ký Hợp đồng dịch vụ đạo diễn số 01/HĐĐĐ/TBS2019. Theo phía Trần Bảo Sơn, họ từng đặt kỳ vọng nhưng khi đến New York làm việc, mọi thứ diễn ra không hiệu quả như mong muốn.

Sau đó, khi dịch Covid-19 xảy đến, công ty ngừng sản xuất bộ phim Con đường vô tận. Trong 5 năm, đạo diễn Bá Vũ không liên lạc với công ty hay Trần Bảo Sơn.

Đến tháng 1/2025, Công ty Luật Prime Law, đại diện theo ủy quyền của đạo diễn Bá Vũ, đã gửi đến TBS Entertainment một văn bản đề nghị thảo luận về phương án để ông tiếp tục làm cầm trịch bộ phim Con đường bất tận. TBS Entertainment sau đó không chấp thuận vì đã ngưng sản xuất dự án này.

Tiếp đó, đạo diễn Bá Vũ có gặp bộ phận pháp lý của TBS Entertainment để làm việc. Đạo diễn Bá Vũ "đòi bồi thường trong thời gian 5 năm không làm đạo diễn cho những dự án phim khác". Phía Trần Bảo Sơn đã có văn bản gửi đến ông Bá Vũ để thông báo về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng dịch vụ đạo diễn.

"Toàn bộ hình ảnh do ông Bá Vũ làm đạo diễn không đạt hiệu quả, do đó chúng tôi đã bỏ hết, không sử dụng được bất cứ hình ảnh nào. Mặc dù điều này đã gây thiệt hại rất lớn cho chúng tôi nhưng chúng chúng tôi đành chấp nhận, vì không thể đưa những hình ảnh do đạo diễn Bá Vũ làm không đạt hiệu quả lên màn ảnh để phục vụ khán giả", phía Trần Bảo Sơn cho biết.

Theo nam đạo diễn, Trên con đường mới là dự án mới do anh cầm trịch. Toàn bộ dàn diễn viên của bộ phim đều được Trần Bảo Sơn trực tiếp tuyển chọn tại Việt Nam. Bộ phim được thực hiện với sự tham gia của ê-kíp sản xuất gồm hơn 100 thành viên và toàn bộ quá trình ghi hình diễn ra tại Việt Nam.

"Chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi, uy tín, danh dự cho chúng tôi nói chung và cá nhân đạo diễn Trần Bảo Sơn nói riêng", phía nam đạo diễn cho biết.

Trước đó, đạo diễn Bá Vũ khởi kiện Công ty TNHH Giải trí TBS lên Tòa án nhân dân khu vực 2 TP.HCM. Theo Bá Vũ, vào ngày 15/11/2019, Trần Bảo Sơn và ông ký kết Hợp đồng dịch vụ đạo diễn bộ phim Con đường vô tận.

Phim chính thức bấm máy ở Mỹ tối 31/12/2019. Sau 2 tuần làm việc, ê-kíp trở về Việt Nam và chờ qua Tết Nguyên đán 2020 để tiếp tục bấm máy. Sau đó, dự án phải tạm dừng vì Covid-19.

Đến đầu tháng 11/2024, truyền thông, báo chí đưa tin về việc Con đường vô tận trở lại nhưng ông Bá Vũ "vô cùng sửng sốt khi biết đạo diễn bây giờ lại là ông Trần Bảo Sơn". Trong khi hợp đồng đã ký trước đó giữa cả hai vẫn còn hiệu lực.

"Không có bất cứ một lời giải thích, không lý do, không họp hành, không văn bản, không cuộc gọi, không tin nhắn nào từ Công ty TBS và ông Trần Bảo Sơn... Kiểu như tôi và cái Hợp đồng đạo diễn mang tính pháp lý ấy không hề tồn tại trên đời vậy", ông Bá Vũ nói.

Tiếp đó, ông Bá Vũ thông qua luật sư gửi công văn đến Công ty TBS đề nghị giải quyết dứt điểm hợp đồng. Trong đó, hai lần đầu, phía công ty của Trần Bảo Sơn giữ động thái im lặng. Đến lần thứ ba, cả hai gặp trong vòng 10 phút và sự việc không được giải quyết.

Vào tháng 6/2025, đạo diễn Bá Vũ cũng có bài đăng dài trên trang cá nhân, "tố" Trần Bảo Sơn. Trong bài đăng, ông cho biết suốt thời gian dài từ 2023 đến nay, bản thân không nhận lời làm bất kỳ dự án nào khác để giữ toàn tâm toàn ý cho Con đường vô tận. Bá Vũ nói hợp đồng có điều khoản ràng buộc chặt chẽ, khiến ông không thể đơn phương huỷ bỏ, vì điều đó sẽ vi phạm pháp luật. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh tế gia đình ông.

"Làm bất kỳ ngành nghề nào cũng cần xét đến hai chữ tình và lý. Nhưng trong trường hợp này, cả tình lẫn lý, tôi đều không thấy được sự tôn trọng tối thiểu... Tôi không hối hận vì đã giữ đúng hợp đồng đến phút cuối cùng, ít nhất đó là sự tôn trọng của tôi với nghề nghiệp. Nhưng tôi sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc này bằng các biện pháp pháp lý", ông nói.