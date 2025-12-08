Trải nghiệm xe buýt giường nằm đầu tiên ở Nhật

Nhật Bản khai trương tuyến xe buýt đêm đầu tiên với ghế nằm, mang đến trải nghiệm thoải mái trên hành trình dài giữa Kochi và Tokyo.

Bên trong một chiếc xe buýt giường nằm vừa được ra mắt tại Nhật. Ảnh: Kyodo

Công ty vận tải Kochi Ekimae Kanko, có trụ sở tại tỉnh Kochi, ngày 6/12 triển khai dịch vụ tuyến xe buýt đường dài đầu tiên tại Nhật Bản trang bị giường nằm. Loại hình xe buýt này sẽ mang đến trải nghiệm thoải mái hơn cho hành khách trên hành trình kéo dài khoảng 10 giờ giữa Tokyo và tỉnh Kochi.

Theo Kyodo, Công ty vận tải Kochi Ekimae Kanko cho biết quyết định triển khai tuyến xe xuất phát từ nhu cầu của hành khách thường phàn nàn về sự mệt mỏi khi phải đi xe buýt ghế ngồi qua đêm.

Xe được bố trí hai tầng giường, với giá vé tùy theo vị trí: giường tầng dưới khoảng 10.000 yen/lượt, còn giường tầng trên từ 12.000 yen trở lên.

Mỗi khoang giường dài khoảng 180 cm, rộng 50 cm, đi kèm ổ sạc điện thoại, rèm che tạo không gian riêng tư và thanh chắn an toàn. Từ tháng 1 năm sau, tuyến sẽ được mở rộng lên 3-4 chuyến mỗi tuần ở cả hai chiều.

Kochi Ekimae Kanko đã chạy thử tuyến xe từ tháng 3 và cải thiện một số hạng mục như lắp thêm ổ sạc. Doanh nghiệp cũng dự định thương mại hóa loại ghế giường này từ mùa xuân năm tới, cho phép các hãng xe khác áp dụng mô hình tương tự.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn an toàn cho xe buýt sử dụng ghế nằm phẳng và dự báo nhu cầu dịch vụ sẽ tăng khi công nghệ xe tự hành được ứng dụng rộng rãi hơn trong tương lai.