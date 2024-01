Nếu như Lynk & Co 03+ mang tính trình diễn nhiều hơn, thì các mẫu xe đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam là Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09 được đông đảo người đến trải nghiệm để xem liệu thương hiệu xe đến từ Trung Quốc này có đủ ấn tượng để xuống tiền.