Trải nghiệm Lynk & Co 06 - ‘món ngon’ khó hợp vị số đông

Lynk & Co 06 mang đến những điểm mạnh thú vị, nhưng đánh đổi bằng những điểm trừ khác, phù hợp với những đối tượng khách hàng riêng.

Là “tân binh” trong dải sản phẩm Lynk & Co tại Việt Nam, 06 được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, nơi đang là một trong những điểm nóng nhất của thị trường ở thời điểm hiện tại. Sở hữu thiết kế lạ và giá bán dễ tiếp cận, Lynk & Co 06 có những gì để chinh phục nhóm khách hàng của riêng mình?

"Gương mặt" lạ trong phân khúc quen

Sở dĩ gọi SUV cỡ B là một trong những điểm nóng hiện tại của thị trường xe Việt là bởi phân khúc này đang là nơi cạnh tranh của tổng cộng 8 mẫu xe có công bố doanh số, bên cạnh một vài cái tên khác như VinFast VF 6, MG4 EV, MG ZS và cả Nissan Kicks và tới đây là cả Omoda C5.

Hồi cuối tháng 6, phân khúc này đã chào đón thêm gương mặt mới mang tên Lynk & Co 06 với thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.350 mm x 1.820 mm x 1.625 mm cùng chiều dài cơ sở ở mức 2.640 mm. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 172 mm và đi kèm bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch.

Lynk & Co 06 tỏ ra tương đối khác biệt so với phần đông đối thủ có mặt trong phân khúc nhờ lưới tản nhiệt “Urban Transient Shadow”, tạo nên từ các nan dọc tương phản và đặt liền mạch với cụm đèn pha. Thiết kế này khiến cho ngoại trang Lynk & Co 06 khi nhìn từ chính diện có phần sắc sảo và mạnh mẽ, tương tự cảm xúc có thể tìm thấy trên một “tân binh” khác là Mitsubishi Xforce.

Cụm đèn LED nhận diện ban ngày cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Lynk & Co 06. Khi kết hợp với nắp ca-pô dập nổi, cụm đèn LED đặt dọc khiến cho phần đầu xe của mẫu SUV cỡ B mang nhiều nét thể thao và khỏe khoắn.

Do chưa có cơ hội trải nghiệm xe trong điều kiện thiếu sáng, khả năng chiếu sáng của cụm đèn pha trên Lynk & Co 06 vẫn chưa được kiểm chứng.

Theo công bố của hãng, cụm đèn chiếu sáng chính full LED của Lynk & Co 06 có tự động bật tắt, đồng thời tích hợp cả hệ thống điều khiển đèn pha chủ động, một tính năng thuộc gói ADAS mà Lynk & Co trang bị cho mẫu SUV cỡ B.

Dù có sự xuất hiện của đường gân dập nổi hình chữ Z cùng mui xe dốc nhẹ về phía sau, thân xe Lynk & Co 06 không tạo được nhiều ấn tượng như cách phần đầu xe làm được.

Cột C của 06 được sơn đen nhằm tạo ra hiệu ứng trần bay, thiết kế khá quen thuộc có thể nhìn thấy trên nhiều dòng xe ở phân khúc SUV cỡ B tại Việt Nam hiện nay.

Cụm đèn hậu full LED của Lynk & Co 06 được tạo hiệu ứng “Energy Cubes”. Tuy nhiên tương tự phần thân xe, góc nhìn từ phía sau của mẫu SUV cỡ B là không nổi bật so với mặt bằng chung của phân khúc tại Việt Nam.

Nhìn chung Lynk & Co 06 mang thiết kế hài hòa và có nét riêng, tuy nhiên không thật sự nổi bật so với phân khúc. Cũng khó có thể chê trách Lynk & Co 06 vì như đã nói, phân khúc này có quá nhiều cái tên từ các hãng xe lớn nhỏ, đều được đầu tư vào thiết kế để cạnh tranh.

Ngập tràn công nghệ và những khó hiểu

Là một mẫu xe có “gốc gác” Trung Quốc, không quá khó hiểu khi khoang lái của Lynk & Co 06 tỏ ra khá hiện đại với nhiều chất liệu cao cấp và ngập tràn công nghệ. Ngay trung tâm táp-lô là màn hình thông tin giải trí kích thước 12,3 inch, đặt liền mạch với khu vực yên ngựa, nơi được bố trí cần số điện tử dạng chuyên cơ, phanh tay điện tử, nút kích hoạt Auto Hold cùng lẫy chọn chế độ lái.

Hệ thống điều hòa trên Lynk & Co 06 là loại 2 vùng độc lập. Núm xoay bên ghế lái để chỉnh nhiệt độ toàn xe theo kiểu cổ điển. Núm xoay bên ghế phụ để chỉnh gió được thiết kế khá xa người lái, cách bố trí dễ nhầm lẫn là núm chỉnh nhiệt độ cho hàng ghế phụ.

Để điều chỉnh nhiệt độ chính xác cho khu vực mong muốn, người điều khiển sẽ cần thêm những thao tác trên màn hình cảm ứng trung tâm. Hàng phím cảm ứng điều khiển hệ thống điều hòa được thiết kế đẹp mắt nhưng khá khó quan sát và người lái sẽ phải nhìn nếu muốn thao tác chính xác.

Nằm sau vô lăng đáy phẳng khá to và chắc tay là màn hình đa thông tin kích thước 10,25 inch, cho chất lượng hiển thị tương đối ổn. Vô lăng của Lynk & Co 06 là dạng 3 chấu, được tích hợp nhiều phím bấm vật lý để điều chỉnh hệ thống âm thanh và một số tính năng khác.

Toàn bộ ghế ngồi của Lynk & Co 06 được bọc da. Trong đó, hàng ghế trước là loại ghế thể thao, với ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Với chiều dài trục cơ sở 2.640 mm tốt hàng đầu phân khúc, không gian hàng ghế thứ hai trên Lynk & Co 06 cung cấp chỗ để chân rộng rãi và hoàn toàn đủ khả năng phục vụ tối đa 3 người lớn.

Bên cạnh đó, Lynk & Co 06 còn có cửa sổ trời toàn cảnh chỉnh điện, cung cấp một không gian sử dụng thoáng đãng hơn dành cho hành khách bên trong xe.

Nói thêm về công nghệ, Lynk & Co 06 được trang bị gói ADAS bao gồm nhiều tính năng đáng chú ý như ga tự động thích ứng bám theo phương tiện phía trước, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, bên cạnh camera toàn cảnh 540 độ cho phép quan sát gầm xe, 4 radar siêu âm phía sau, 6 túi khí, hỗ trợ cân bằng điện tử ESP 9.3 và hệ thống chống lật.

Trang bị trên Lynk & Co 06 có phần dư thừa so với phân khúc B, nhưng phù hợp với tầm định vị của thương hiệu Trung Quốc.

Lái hay, nhưng khó dành cho số đông

Nằm bên dưới nắp ca-pô, “trái tim” của Lynk & Co 06 là khối động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền xuống trục trước thông qua hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt, giúp chiếc SUV cỡ B có thể đạt đến tốc độ tối đa 195 km/h.

Với thông số kể trên, không khó hiểu khi Lynk & Co 06 sẽ mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, và đây cũng là ưu điểm mà hãng xe muốn nhắc đến. Xe có khả năng tăng tốc mạnh mẽ sau mỗi cú đạp chân ga, vô lăng nhạy và chiếc xe phản hồi gần như lập tức những thao tác của người lái. Kiểu chạy nhanh và dứt khoát theo phong cách thể thao là những ấn tượng đầu tiên khi trải nghiệm chiếc xe.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, treo trước của Lynk & Co 06 là loại MacPherson độc lập kết hợp thanh cân bằng, trong khi treo sau là dạng đa điểm độc lập kết hợp thanh cân bằng.

Trải nghiệm thực tế trong điều kiện đô thị cho thấy hệ thống treo trên Lynk & Co 06 có thể mang lại cảm giác tương đối khó chịu cho người ngồi sau, nhất là khi di chuyển qua mặt đường nhấp nhô, nơi có ổ gà hay gờ giảm tốc. Phản hồi nhạy của vô lăng cũng không phài là thứ người ở hàng ghế sau mong muốn.

Tuy nhiên khi cho Lynk & Co 06 vận hành ở dải tốc độ cao, những cú ôm cua mang lại cảm giác chắc chắn ở thân xe, giúp trải nghiệm lái từ vị trí cầm vô lăng trở nên thú vị hơn.

Động cơ tăng áp có đôi chút ồn ào khi tác động nhiều lực vào chân ga, cũng là điểm "yêu ghét" với từng đối tượng khách hàng khác nhau.

Nhìn chung, những trải nghiệm ban đầu cho thấy Lynk & Co 06 dường như không nhắm đến nhóm khách hàng mua xe phục vụ gia đình, thay vào đó sẽ phù hợp hơn cho những người trẻ mong muốn trải nghiệm cảm giác lái thú vị cùng loạt công nghệ trang bị trên xe.

Đối với nhóm khách hàng riêng kể trên, Lynk & Co 06 mang lại trải nghiệm phù hợp và là mẫu xe đáng thử. Những khách hàng gia đình nên trải nghiệm các mẫu xe khác Lynk & Co có kích thước lớn hơn và trải nghiệm lái phù hợp hơn.

Hiện, Lynk & Co 06 được bán tại Việt Nam với giá 729 triệu đồng, rẻ nhất trong dải sản phẩm của thương hiệu ở thời điểm hiện tại. Đây cũng được xem là mức giá tốt nhất vào lúc này dành cho 06 mà Lynk & Co có thể mang đến cho khách hàng Việt Nam.

Mức giá 729 triệu đồng của Lynk & Co 06 hiện vẫn còn ở mức tương đối cao nếu đặt cạnh các đối thủ chạy xăng cùng phân khúc như Kia Seltos (599-739 triệu), Hyundai Creta (599-699 triệu) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng). Tuy nhiên với kế hoạch lắp ráp nội địa mà Tasco đã vạch ra, nhiều khả năng Lynk & Co 06 sẽ còn có thể đạt đến mức giá tốt hơn nữa trong tương lai.