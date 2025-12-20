6 loại trái cây quen thuộc là 'thần dược' cho thận

Táo, cam quýt, nho đỏ hay việt quất, dâu tây là những loại trái cây tốt cho thận, giúp thanh lọc và tăng cường chức năng của cơ quan quan trọng này.

Những trái cây như nho đỏ và các loại quả mọng có tác dụng hỗ trợ và thanh lọc thận rất tốt. Ảnh: Freepik.

Thận là "siêu anh hùng" thầm lặng của cơ thể chúng ta, mỗi ngày cơ quan này lọc máu, loại bỏ chất thải, cân bằng chất lỏng và chất điện giải, điều hòa huyết áp, và thậm chí hỗ trợ sức khỏe xương và máu.

Mỗi khi thận bị căng thẳng, dù là do chế độ ăn uống kém, mất nước, huyết áp cao hay tiểu đường, khả năng lọc độc tố và duy trì cân bằng của thận sẽ bị suy giảm. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến bệnh thận mạn tính (CKD), sỏi thận hoặc các biến chứng nghiêm trọng khác.

Trong khi đó, những gì bạn ăn có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thận. Trong tất cả loại thực phẩm, trái cây nguyên chất tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả để hỗ trợ chức năng thận. Dưới đây là 6 loại trái cây nổi bật với đặc tính tốt cho thận bạn nên ăn thường xuyên.

Việt quất chứa hàm lượng natri, kali thấp

Nói về siêu trái cây tốt cho thận, không gì sánh bằng các loại quả mọng. Trong số rất nhiều loại quả mọng, việt quất đứng đầu danh sách. Chúng không chỉ giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, mà còn có hàm lượng natri, kali và phốt pho rất thấp, trở thành lựa chọn an toàn hơn cho chức năng thận.

Các chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa hoặc viêm nhiễm trong mô thận, do đó làm chậm quá trình tổn thương thận hoặc bảo tồn cấu trúc thận. Ngoài ra, việt quất còn giúp giảm rối loạn chức năng thận do tuổi tác và stress oxy hóa.

Quả nam việt quất bảo vệ tế bào thận, giảm nhiễm trùng

Nam việt quất chứa polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống bám dính, theo các nghiên cứu, có thể giúp kiểm soát bệnh thận mạn tính (CKD). Ngoài ra, nam việt quất còn chứa chất chống oxy hóa giúp chống lại viêm nhiễm và stress oxy hóa, bảo vệ tế bào thận khỏi những tổn thương tiềm tàng.

Chúng cũng ngăn chặn vi khuẩn có hại bám vào bàng quang và đường tiết niệu, do đó ngăn ngừa nhiễm trùng - tình trạng có thể gây gánh nặng cho thận.

Dâu tây chống stress oxy hóa, ngừa viêm nhiễm

Dâu tây là loại quả mọng khác giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, dâu tây là thực phẩm ít kali, chỉ chứa 130 mg trong ½ cốc.

Ngoài ra, dâu tây cũng ít natri và phốt pho, là lựa chọn tốt trong nhiều bệnh lý và phương pháp điều trị thận.

Dâu tây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và có đặc tính chống viêm, giúp bảo vệ tế bào thận khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm. Ảnh: Foodal.

Táo hỗ trợ đường huyết, giảm cholesterol

Táo chứa nhiều chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, nhưng quan trọng hơn đối với sức khỏe thận, chúng cũng có hàm lượng kali, natri và phốt pho thấp. Ăn táo có thể giúp tiêu hóa đều đặn và giảm gánh nặng cho thận.

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ, táo còn hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh, giảm cholesterol và giúp hệ thống xử lý chất thải của cơ thể hoạt động trơn tru hơn, có lợi cho sức khỏe thận tổng thể.

Nho đỏ giải độc thận tự nhiên

Nho đỏ cũng là một trong những loại trái cây tốt cho thận khác. Chúng chứa các hợp chất thực vật, bao gồm flavonoid, như resveratrol, giúp giảm thiểu viêm nhiễm và thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh - rất tốt cho thận trong việc lọc và làm sạch máu đúng cách. Nho đỏ cũng có hàm lượng kali tương đối thấp so với hầu hết loại trái cây, trở thành món ăn nhẹ an toàn và thân thiện với thận.

Chanh và trái cây họ cam quýt ngăn ngừa sỏi thận

Axit citric hay citrate, có trong các loại trái cây họ cam quýt như chanh và chanh dây, có thể ngăn ngừa sỏi thận - một trong những vấn đề về thận phổ biến nhất. Citrate giúp giảm sự hình thành sỏi canxi oxalat và cũng hỗ trợ quá trình hydrat hóa, điều quan trọng để giữ cho thận khỏe mạnh.

Vitamin C và flavonoid trong chanh có thêm lợi ích chống oxy hóa, giúp chống lại chứng viêm và stress oxy hóa có thể gây hại cho thận theo thời gian.