Trả sách muộn 150 năm, khoản phạt lên tới 28.000 USD

Một cuốn sách được mượn từ thư viện ở Australia, cách đây khoảng 150 năm vừa được trả lại sau khi một gia đình phát hiện nó trong chiếc rương trà bị xây kín bên trong lò sưởi cũ.

Cuốn sách The Antiquities of Athens được trả lại Thư viện Kiama sau khoảng 150 năm kể từ khi được mượn. Ảnh: Kiama Library.

Cuốn The Antiquities of Athens (Tạm dịch: Cổ vật Athens) được một gia đình tìm thấy khi cải tạo ngôi nhà tại thị trấn Kiama, thuộc khu vực South Coast của bang New South Wales (Australia). Theo Michelle Hudson, quản lý Thư viện Kiama, gia đình này đã sinh sống tại địa phương trong thời gian dài và phát hiện cuốn sách khi tháo dỡ phần lò sưởi cũ.

Dù bị hư hại một phần do điều kiện bảo quản, cuốn sách vẫn còn trong tình trạng khá tốt. Bên trong bìa trước vẫn còn dấu xác nhận quyền sở hữu của thư viện, cùng thông tin về giờ mở cửa, quy định mượn sách và mức phạt đối với người trả sách quá hạn.

Theo quy định được in trong sách, người mượn phải trả ba xu cho mỗi tuần quá hạn. Nhân viên thư viện ước tính, nếu tính cả lạm phát, khoản tiền phạt của cuốn sách sau khoảng 150 năm có thể lên tới 28.000 USD . Tuy nhiên, Thư viện Kiama hiện không còn áp dụng quy định phạt người trả sách muộn.

Thay vì được đưa trở lại hệ thống cho mượn, The Antiquities of Athens sẽ được bổ sung vào bộ sưu tập các hiện vật có ý nghĩa của thư viện và được bảo quản trong điều kiện lưu trữ chuyên dụng. Gia đình phát hiện cuốn sách cũng sẽ được ghi nhận trong hồ sơ tiếp nhận hiện vật.

Hồ sơ cho thấy The Antiquities of Athens từng là đầu sách thứ 506 được bổ sung vào bộ sưu tập của Thư viện Kiama. Những quy định được in bên trong cũng hé lộ cách thư viện vận hành vào năm 1872, khi người say rượu không được phép mượn sách, còn người có hành vi gây rối có thể bị phạt ít nhất 5 shilling cho mỗi lần vi phạm.

Mỗi người khi đó chỉ được mượn một cuốn sách, dù một số hộ gia đình có thể được phép mượn nhiều hơn nếu có ít nhất 6 thành viên chứng minh được khả năng đọc.

Ấn bản vừa được trả lại được xuất bản năm 1858, gồm 70 hình minh họa đen trắng, trong đó có một số trang gấp mở để hiển thị các bản vẽ lớn. Cuốn sách được mượn khi Thư viện Kiama còn đặt tại tòa nhà Kiama School of Arts, trước khi chuyển đến địa điểm hiện nay trên đường Railway Parade.