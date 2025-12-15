Trả 150.000 đồng cho 1 ly cà phê nhưng băn khoăn khi chi tiền mua sách

Nhiều chuyên gia cho rằng văn hóa tiêu dùng nội dung chưa cân bằng, và điều đó có thể thay đổi nếu trải nghiệm đọc sách điện tử được cải thiện.

Các chuyên gia cho rằng người dùng sẽ dần chuyển sang đọc sách bản quyền thay vì sách lậu nếu có trải nghiệm đủ thuận tiện.

“Đọc sách bản quyền không nên là một lựa chọn khó khăn”, ông Trần Quang Nam, thành viên ban quản lý diễn đàn công nghệ Tinh Tế, chia sẻ tại sự kiện Innovation 2025 chiều 13/12. Theo ông, nếu được hỗ trợ bởi nền tảng nội dung chính thống, máy đọc sách dễ sử dụng, người đọc sẽ dần từ bỏ sách lậu một cách tự nhiên.

Ông Nam cho rằng rào cản lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà nằm ở tâm lý tiêu dùng. “Có người sẵn sàng trả 150.000 đồng cho một ly cà phê nhưng lại phân vân trước một cuốn sách giá 30.000. Văn hóa tiêu dùng nội dung chưa cân bằng, và điều đó có thể thay đổi nếu trải nghiệm được cải thiện”, ông nhận định.

Theo ông, các nền tảng sách bản quyền hiện nay không thiếu, thậm chí nhiều dịch vụ cho phép mượn sách hợp pháp hoặc tặng sách miễn phí hàng tuần. Tuy nhiên, thói quen sử dụng sách số vẫn chưa được hình thành rộng rãi, đặc biệt với người dùng phổ thông.

Dưới góc độ phát triển sản phẩm, ông Nguyễn Tùng Anh, chuyên gia công nghệ trong lĩnh vực máy đọc sách, cho rằng tích hợp sẵn thư viện số tiếng Việt trên thiết bị là giải pháp then chốt để định hình hành vi.

“Nếu người dùng không cần cài đặt thêm ứng dụng, không cần tạo tài khoản rườm rà, mà có thể đọc sách bản quyền ngay khi mở máy, thì đó sẽ là lựa chọn mặc định”, ông Tùng Anh nói.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Akishop, cho biết đơn vị định hướng cung cấp trải nghiệm đọc sách bản quyền tốt nhất để hạn chế sách lậu.

Các diễn giả cũng đồng tình hầu hết thiết bị đọc hiện nay đều cho phép người dùng chép tài liệu không bản quyền vào và sử dụng bình thường. Tuy nhiên, khi trên cùng một thiết bị xuất hiện một lựa chọn nội dung bản quyền rõ ràng, rẻ và dễ tiếp cận, hành vi tiêu dùng có thể dịch chuyển theo hướng tích cực hơn.

Về phía nhà phân phối, ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc công ty máy đọc sách Akipshop, nhìn nhận thực tế này là điều không thể tránh khỏi. “Người dùng có thể làm điều họ muốn. Điều chúng tôi làm là đưa ra thêm lựa chọn đúng đắn hơn, để họ cân nhắc. Khi trải nghiệm đủ tốt, họ sẽ chọn”, ông nói.

Không đặt mục tiêu đạo đức hóa hành vi tiêu dùng, các chuyên gia đều cho rằng cần thiết kế lại trải nghiệm sao cho việc chọn sách bản quyền trở thành con đường ít cản trở nhất.