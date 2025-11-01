Khi blockchain thành lá chắn bảo vệ bản quyền

Trong kỷ nguyên sáng tạo số, bảo vệ bản quyền trở thành thách thức lớn. Những công cụ kết hợp công nghệ trên nền tảng pháp lý trở thành một lựa chọn mới, giúp bảo vệ tác phẩm.

Hiện nay, công nghệ giúp ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo chỉ bằng cách đăng tải sản phẩm lên mạng. Tuy nhiên, môi trường số cũng là nơi dễ xảy ra hoạt động sao chép, phát tán trái phép sản phẩm, vi phạm bản quyền. Điểm thách thức của không gian số là khó chứng thực danh tính tác giả, thời điểm công bố sáng tạo. Theo quy định pháp luật, chủ thể quyền lại phải cung cấp bằng chứng xác thực về danh tính tác giả, thời điểm tồn tại, công bố tác phẩm.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam ra mắt nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số Certiva. Đây là một công cụ bổ trợ cho các hình thức công bố sáng tạo khác như: đăng ký quyền tác giả tại các cơ quan quản lý nhà nước; công chứng; lập vi bằng hoặc xác thực của một tổ chức bất kỳ nào khác.

Lễ ra mắt nền tảng Certiva - nền tảng công bố sáng tạo và bảo vệ bản quyền số. Ảnh: Hiệp hội VCCA.

Nền tảng Certiva kết hợp các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế nhằm tăng tính bảo vệ cho tác giả, bao gồm công nghệ dấu vân tay mã hóa, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của tác phẩm tại thời điểm đăng ký; dấu thời gian được chứng thực, cấp bởi Viettel-CA là một đơn vị được Chính phủ cấp phép; sổ cái Blockchain công khai nhằm ghi nhận hồ sơ, đảm bảo tác phẩm không thể bị sửa đổi hay xóa bỏ.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt nền tảng, ông Bùi Nguyên Hùng, Chủ tịch Hiệp hội VCCA, khẳng định Certiva có mục tiêu trao quyền tự vệ tức thì cho các tác giả, nhà sáng tạo, đồng thời tăng khả năng thương mại hóa các tác phẩm.

Không chỉ bảo vệ bản quyền cho tác giả, Hiệp hội VCCA còn muốn xây dựng một cộng đồng nhà làm sáng tạo có uy tín, có hiểu biết về bản quyền bằng việc ra mắt Bộ Thẻ hội viện VCCA Media Pass. Bộ thẻ giúp xác thực danh tính nghề nghiệp của người sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sáng tạo tác nghiệp tại các sự kiện.

Để đảm bảo hội viên có trình độ chuyên môn vững vàng, trước khi cấp thẻ, Hiệp hội VCCA yêu cầu các nhà sáng tạo hoàn thành chương trình bồi dưỡng kién thức cơ bản về quyền và đạo đức truyền thông do VCCA tổ chức.