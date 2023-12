TP.HCM xử lý nhiều đối tượng phạm pháp trong ngày đầu ra quân

Ngày đầu ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công an các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức đã khóa tay nhiều đối tượng.

Tại căn nhà 1 trệt 3 lầu trong con hẻm trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, quận Tân Bình, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Chính (SN 2002), Nguyễn Trung Tính (SN 2002), Đỗ Văn Hẹ (SN 2004), Nguyễn Minh Hồng (SN 1993) và HNgõ Niê (SN 2003, quê Đắk Lắk) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 đĩa sứ trắng hình tròn, 1 thẻ nhựa xanh, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng nằm trên khay nhựa đỏ…

Kiểm tra nhanh, 4 đối tượng Chính, Hẹ, Tính và HNgõ Niê dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy của đối tượng tên Nguyễn Hữu Lanh (SN 2003, quê Cà Mau) với giá 2,8 triệu đồng sau đó thuê căn phòng của căn nhà trên sử dụng ma túy. Tiếp tục kiểm tra các phòng của căn nhà, tổ công tác đã bắt giữ được Lanh cùng với một số gói nylon chứa ma túy, thuốc lắc.

Các đối tượng liên quan đến ma túy bị khống chế trong ngày đầu Công an TP.HCM ra quân đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán.

Qua làm việc, 4 đối tượng này thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, quê Cà Mau) với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng. Kiểm tra căn phòng phía sau lầu 1, lực lượng công an bắt giữ Lanh và thu giữ 6 gói nylon chứa tinh thể màu trắng, 4 viên nén màu vàng, 3 viên nén màu trắng trên dây rèm cửa sổ. Lanh khai mua ma túy từ đối tượng tên Hiếu bán lại cho nhóm này sử dụng để kiếm lời.

Tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm ở quận 12, tổ công tác 363, Công an quận 12 phát hiện Vũ Văn Hậu (SN 1995, quê Hưng Yên) lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Trong người Hậu, tổ công tác phát hiện túi nylon chứa ma túy đá. Test nhanh, Hậu dương tính với ma túy nên tổ công tác đưa Hậu về trụ sở xử lý.

Chỉ trong ngày ra quân, Công an quận 12 đã bắt 5 vụ, 9 đối tượng tàng trữ ma túy, thu giữ nhiều túi nylon chứa ma túy; bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản; bắt 3 đối tượng cưỡng đoạt và cho vay lãi nặng. Công an các phường kiểm tra 8 khách sạn, 3 quán cà phê, 29 cửa hàng xe máy, 3 tiệm cầm đồ, 2 quán Internet, 2 cơ sở massage; 59 hộ, 4 công trình, 9 nhà trọ, phát hiện 24 đối tượng dương tính ma túy, 6 đối tượng mua bán dâm; 2 đối tượng có hành vi kích dục cho khách...

Tại Củ Chi, Huỳnh Cao Thắng (SN 1984, quê Đồng Nai) cùng Lê Minh Phương (SN 1989, ngụ Củ Chi) điều khiển xe máy dạo quanh nhiều tuyến đường tìm nhà sơ hở vào trộm. Sau khi trộm được chiếc xe gắn máy, 2 đối tượng tháo chạy thì bị Công an huyện Củ Chi phát hiện bắt giữ.

Cùng thời điểm trên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Củ Chi tuần tra bắt quả tang Phạm Thanh Tùng (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi) đang mang ma túy bán cho người khác. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói ma túy loại ketamine, 2 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ và 1 xe gắn máy. Công an huyện Củ Chi tiếp tục bắt quả tang đối tượng Phạm Trần Thiện An (SN 1989, ngụ Củ Chi) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 1 gói ma túy, 1 xe gắn máy và 2 ống thủy tinh dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại khu vực Bệnh viện Ung Bướu, tổ công tác 363, Công an quận Bình Thạnh tiến hành kiểm tra các phương tiện dừng đậu tại khu vực này thì phát hiện 4 tài xế gồm Đ.H.Đ. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức) mang theo 1 con dao dài 20 cm, 1 cây kéo; tài xế C.V.B. (SN 1977, quê Bến Tre) mang theo 1 cây dũ 3 khúc dài 60 cm, 1 bình xịt hơi cay; tài xế P.T.S. (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) mang theo 1 tuýp sắt dài 80 cm; tài xế T.V.L. (SN 1966, ngụ Bình Thạnh) mang theo 1 bình xịt hơi cay... Cả 4 tài xế được đưa về trụ sở xử lý.