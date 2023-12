Nhóm giả danh bác sĩ lừa bán 80.000 đơn hàng, thu lợi 75 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ nhóm đối tượng giả danh bác sĩ tư vấn để lừa đảo bán khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng cho hơn 20.000 bị hại.

Theo đó, từ đơn trình báo của người dân gửi đến Công an huyện Tân Yên, giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh. Sau nhiều ngày nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được đối tượng “Đức- Giám đốc” chính là nhân viên công ty Bảo Long Dược, có địa chỉ tại Hà Nội, chuyên đi quảng cáo giả làm bác sĩ để lừa bán thuốc.

Cơ quan công an đồng loạt khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc và những nơi liên quan của Công ty TNHH Bảo Long Dược, trong đó có trụ sở chính tại số 10B, ngõ 88, đường Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (do Nguyễn Thị Hiền làm giám đốc) và nhiều văn phòng cùng địa chỉ ở TP Hà Nội.

Một số mẫu thực phẩm chức năng là tang vật bị công an thu giữ.

Tại các nơi kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 287 thùng cát tông chứa các loại thuốc, 68 bộ máy tính và laptop các loại, 267 điện thoại và các giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng.

Cơ quan Công an xác định cặp vợ chồng là Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đặng Văn Thắng (29 tuổi, trú tại Văn Lãng, Quang Trung, Phú Xuyên, Hà Nội) cùng quản lý Công ty TNHH Bảo Long Dược.

Thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức thành lập Công ty TNHH Bảo Long Dược, có bộ phận hành chính và bộ phận kinh doanh được tổ chức quản lý chặt chẽ, hoạt động theo hình thức đa cấp. Các đối tượng lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y, bác sĩ giỏi, có tiếng từng công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để lừa đảo bằng hình thức quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân.

Đối tượng Đặng Văn Thắng.

Sau đó, các đối tượng bán thuốc thực phẩm chức năng có giá trị thấp với giá cao gấp 10-15 lần để chiếm đoạt tài sản của bệnh nhân. Theo đó, giá nhập về 30-40.000 đồng/1 hộp nhưng bán cho người bệnh với giá 1-3 triệu đồng/1 hộp tùy theo loại bệnh.

Các sản phẩm của công ty TNHH Bảo Long Dược chủ yếu là các thực phẩm chức năng, một số trong số đó là sản phẩm mà đối tượng Thắng đặt sản xuất ở nhà máy dược. Ngoài ra, Thắng nhập các sản phẩm thuốc nam không rõ nguồn gốc. Các sản phẩm này vợ chồng Thắng Hiền đặt từ các xưởng gia công thuốc nam, sau đó thuê họ in nhãn mác sản phẩm theo yêu cầu của vợ chồng Thắng. Thực tế thực phẩm chứa thành phần hóa dược gì, công dụng thế nào thì vợ chồng Thắng không biết, cũng không biết thực tế sản phẩm có tính năng, tác dụng gì hay không.

Cơ quan công an khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

Từ tháng 10/2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán thành công khoảng 80.000 đơn hàng thực phẩm chức năng giả cho hơn 20.000 bị hại ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước thu về gần 75 tỷ đồng . Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) tạm giữ đối với 22 đối tượng để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.