TP.HCM và Nam Bộ se lạnh đến khi nào?

Những ngày đầu tháng 1/2026, TP.HCM và Nam Bộ se lạnh về đêm, sáng sớm, có nơi 17°C và dự báo không khí lạnh duy trì rồi suy yếu chậm trong vài ngày tới.

Nhiệt độ tại một số địa phương ở khu vực Nam Bộ đang giảm sâu, có nơi chỉ còn từ 17°C đến 19°C, mức nhiệt hiếm gặp đối với khí hậu miền Nam.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nguyên nhân của đợt thời tiết lạnh này là do không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh, khuếch tán sâu xuống phía Nam.

Cùng thời điểm, gió Đông Bắc thổi mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, góp phần hạ nhiệt độ khu vực, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm.

Dự báo trong vài ngày tới, TP.HCM và Nam Bộ tiếp tục se lạnh về đêm, sáng sớm.

Ngoài ra, trên cao, áp cao cận nhiệt đới với trục đi qua Nam Trung Bộ - Nam Bộ duy trì ổn định, khiến trời ít mây, ban ngày nắng nhưng ban đêm bức xạ nhiệt mạnh, làm không khí nhanh chóng se lạnh.

Ghi nhận trong đêm ngày 3 và rạng sáng 4/1, nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM phổ biến 19,5-21,3 °C. Khu vực phía Bắc miền Đông Nam Bộ có nơi trời lạnh hơn. Đáng chú ý, Tà Lài (Đồng Nai) ghi nhận mức nhiệt thấp nhất khoảng 17°C. Ban ngày, thời tiết vẫn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM dao động 28,6-30,7 °C.

Trong những ngày đầu năm 2026, thời tiết tại TP.HCM se lạnh vào buổi sáng, không khí mát mẻ, trong lành. Đến trưa, trời hửng nắng, nền nhiệt tăng vừa phải, không quá gay gắt, tạo cảm giác ấm áp. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời của người dân trong kỳ nghỉ lễ.

Dự báo trong 48-72 giờ tới, các tỉnh Nam Bộ vẫn nằm ở rìa phía Nam của khối không khí lạnh mạnh. Khối khí này sau đó sẽ ổn định và suy yếu chậm, khiến nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm, trời vẫn se lạnh, đặc biệt tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Khi không khí lạnh suy yếu, Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều mây hơn, nắng gián đoạn và mưa có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, diện mưa vẫn chiếm dưới 30% khu vực, chủ yếu ở các tỉnh ven biển phía Đông, với lượng mưa không lớn.

Triều cường tại TP.HCM dự kiến đạt đỉnh 1,64 m, vượt mức BĐ3 4 cm vào khoảng 4 giờ sáng mai. Sau đó, mực nước sẽ có xu hướng giảm dần. Người dân cần đề phòng ngập úng tại các khu vực trũng thấp.