TP.HCM và Nam bộ sắp đón đợt mưa trái mùa

Cơ quan khí tượng dự báo trong khoảng 12-15/12, khu vực TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ có mưa trái mùa, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Bắc bộ - Trung bộ và khuếch tán xuống Nam bộ, trong ngày 11/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường thêm ở phía bắc nước ta.

Cơ quan khí tượng dự báo từ ngày 12 -15/12, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ sẽ có mưa trái mùa, cục bộ có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Rãnh thấp xích đạo hoạt động mạnh dần trên khu vực Đông Nam Biển Đông. Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam bộ có cường độ giảm dần.

Dự báo trong những ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống các khu vực nước ta, từ ngày 16/12 suy yếu dần tới 19-20/12 tăng cường thêm. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc và lấn dần về phía Tây sau có cường độ ổn định.

Từ ngày mai (12/12) đến ngày 14/12, rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía bắc kết hợp với những nhiễu động trong đới gió Đông trên cao (gây mưa) hoạt động mạnh dần tác động tới thời tiết Nam bộ. Gió Đông Bắc trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam bộ hoạt động mạnh dần trở lại.

Dự báo, thời tiết TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực Nam bộ từ đêm 12-15/12 có mưa trái mùa và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết khu vực se lạnh vào đêm và sáng sớm, một vài ngày có khả năng xuất hiện sương mù.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vào khoảng 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý người dân cần đề phòng trong mưa dông trái mùa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh gây ra thời tiết nguy hiểm, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho sinh hoạt và đời sống.