TP.HCM tuyển chuyên gia AI với thu nhập tới 100 triệu đồng/tháng

TP.HCM đang khởi động lại kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, kiến trúc sư trưởng sau thời gian tạm dừng để sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tại họp báo về kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chiều 30/7, ông Võ Hưng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, thông tin về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt.

Theo ông Sơn, thời gian qua, TP.HCM xây dựng hệ thống chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt tương đối toàn diện và đột phá, dựa trên cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết 98/2023/QH15.

Ông Võ Hưng Sơn cho biết TP.HCM cần tuyển 18 chuyên gia, với mức thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phan Anh.

Giai đoạn từ 2024 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận đề xuất thu hút chuyên gia, nhà khoa học cho 18 vị trí thu hút/30 chỉ tiêu thu hút.

Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt của TP.HCM đã tổ chức đánh giá và đề xuất với UBND TP.HCM 12 vị trí thu hút/13 chỉ tiêu chuyên gia.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2025, UBND TP.HCM đã có chủ trương tạm dừng việc thu hút để tiến hành thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Đến năm 2026, thực hiện chỉ đạo UBND TP.HCM, Sở Sở Khoa học và Công nghệ đã có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, trường đại học rà soát, xác định và đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt; nhu cầu tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, Kiến trúc sư trưởng dự án.

Đến nay, sở nhận phản hồi từ 7 đơn vị về nhu cầu thu hút chuyên gia. Trong đó, 5 đơn vị chưa có nhu cầu, còn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đề xuất thu hút 18 vị trí chuyên gia. Đến nay, thành phố chưa ghi nhận nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng.

Các vị trí cần thu hút tập trung nhiều lĩnh vực như kiến trúc chuyển đổi số, chính quyền số và đô thị thông minh; chuyên gia dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI); hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây; an toàn thông tin, an ninh mạng; quản trị chương trình chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, TP.HCM có nhu cầu tuyển chuyên gia về công nghệ sinh học, chọn tạo giống cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống AI phục vụ nông nghiệp.

Ông Sơn cho hay, trong tháng 8, sở tiếp tục tiếp nhận nhu cầu từ các đơn vị, đồng thời tham mưu UBND TP.HCM ban hành danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án và đề tài cần thu hút chuyên gia đợt đầu.

Sở cũng sẽ phối hợp Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện thu hút nhằm thống nhất quy trình tuyển chọn, thực hiện chính sách đãi ngộ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo ông Sơn, TP.HCM hiện áp dụng nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nhân lực chất lượng cao, gồm hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100 triệu đồng, thu nhập hàng tháng 30 - 100 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại và thưởng tối đa 1 tỷ đồng đối với người có tài năng đặc biệt theo công trạng. Tuy nhiên, quy mô thu hút thời gian qua vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tế của thành phố.

Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong tuyển nhân lực có tay nghề Thông tin đến buổi họp báo, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết, địa phương ghi nhận nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin và một số ngành dịch vụ chất lượng cao. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động kết nối cung - cầu lao động, thị trường lao động đang có những chuyển biến đáng chú ý. Khác với trước đây khi doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh về số lượng, xu hướng hiện tại đã chuyển dịch sang yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực. Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và khả năng thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số, tự động hóa trong sản xuất.