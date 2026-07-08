TP.HCM trong mắt Tổng Lãnh sự Pháp: Năng động và đầy khát vọng

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về hành trình bứt phá của thành phố để trở thành một siêu đô thị kết nối năng động.

Trong mắt nhiều nhà ngoại giao và doanh nghiệp quốc tế, TP.HCM không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn đang nổi lên như một trung tâm đổi mới sáng tạo và trở thành "trái tim" kết nối hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ qua (1976 - 2026), thành phố đã chuyển mình thành một siêu đô thị năng động, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới kinh tế khu vực.

Nhân cột mốc ý nghĩa này, ông Etienne Ranaivoson - Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM, đã chia sẻ với Tri Thức - Znews về bức tranh chuyển mình của thành phố và những hướng hợp tác chiến lược mới giữa Pháp và TP.HCM trong kỷ nguyên số và chuyển đổi xanh.

Sức hút từ một đô thị không ngừng đổi mới

- Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao, theo ông, đâu là những thay đổi nổi bật nhất đã làm nên diện mạo TP.HCM hôm nay?

Trong 50 năm qua, TP.HCM đã có bước chuyển mình rất ấn tượng, trở thành đầu tàu kinh tế của Việt Nam và một trong những đô thị năng động nhất Đông Nam Á. Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là khả năng dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế, hiện đại hóa đô thị và hội nhập quốc tế.

Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson tại TP.HCM. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Nhờ sở hữu nền tảng vững chắc về công nghiệp và dịch vụ, cùng với vai trò ngày càng quan trọng trong trao đổi thương mại, logistics, TP.HCM hiện đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của Việt Nam.

Quá trình chuyển đổi đô thị của thành phố cũng ấn tượng không kém, với sự xuất hiện của các khu trung tâm tài chính - thương mại, khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thành phố đối với các nhà đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Một bước tiến quan trọng khác là sự khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và công nghệ. Với lợi thế là dân số trẻ, trình độ chuyên môn cao, hệ thống các trường đại học chất lượng và một hệ sinh thái khởi nghiệp đặc biệt năng động, thành phố không chỉ là trung tâm kinh tế mà còn là một không gian sáng tạo và giàu cơ hội phát triển.

Điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là khả năng của thành phố trong việc dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế năng động, hiện đại hóa đô thị và tăng cường hội nhập với khu vực cũng như thế giới. Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM

Ngoài ra, việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong việc nâng tầm vị thế, đồng thời củng cố vai trò là một nền tảng khu vực về dòng vốn, dịch vụ tài chính, đổi mới sáng tạo và kết nối quốc tế. Đây là một định hướng phát triển đặc biệt thú vị và là điều khiến tôi rất kỳ vọng vào tương lai của thành phố.

- Vậy đâu là những lợi thế cốt lõi giúp TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam, thưa ông?

TP.HCM hội tụ nhiều lợi thế giúp tạo sức hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân tài, trong đó có các doanh nghiệp và chuyên gia Pháp.

Lợi thế đầu tiên là sự năng động kinh tế vượt trội. Sau khi sáp nhập với hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, TP.HCM đã trở thành siêu đô thị lớn nhất Việt Nam, mở ra những triển vọng mới về phát triển và hợp tác quốc tế. Nằm ở trung tâm vùng kinh tế năng động nhất cả nước, thành phố sở hữu một thị trường quy mô lớn, một hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển và một môi trường đặc biệt thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh quốc tế.

Một lợi thế khác là chất lượng nguồn nhân lực. TP.HCM có hệ thống các trường đại học uy tín, lực lượng lao động có trình độ, đội ngũ kỹ sư, nhà quản lý và doanh nhân đông đảo, cùng dân số trẻ, năng động và hướng tới tương lai. Về phương diện này, Pháp rất vui mừng khi có thể dựa trên những quan hệ đối tác đại học đặc biệt với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực đào tạo kỹ sư.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM phát biểu tại lễ tốt nghiệp Trung tâm Pháp - Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) vào tháng 3. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Cuối cùng, TP.HCM mang đến một môi trường sống và làm việc hấp dẫn cho các doanh nghiệp quốc tế và đội ngũ nhân sự của họ, với hệ thống trường quốc tế, trong đó có bốn trường Pháp, các tòa nhà văn phòng hiện đại, dịch vụ chất lượng và môi trường đô thị thuận lợi cho việc thu hút và ổn định cuộc sống của nhân tài quốc tế.

Xung lực mới từ “Đối tác Chiến lược Toàn diện”

- Theo ông, Pháp đã đồng hành và đóng góp như thế nào vào sự phát triển của TP.HCM trong những năm qua?

Sự đóng góp của Pháp vào sự phát triển của TP.HCM dựa trên nền tảng quan hệ lâu dài, được nâng tầm khi hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hợp tác hai bên đã mang lại hiệu quả thiết thực thông qua những thành tựu cụ thể trong nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Hợp tác kinh tế là một trong những điểm sáng, với các dự án của CMA CGM trong lĩnh vực logistics và cảng nước sâu Gemalink tại Cái Mép, góp phần nâng cao năng lực kết nối của khu vực phía Nam.

Đổi mới sáng tạo cũng trở thành một trụ cột quan trọng. French Tech Summit 2025 quy tụ hơn 1.500 doanh nhân, nhà đầu tư, startup và chuyên gia hai nước, và sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm nay nhằm thúc đẩy hợp tác Pháp - Việt trong lĩnh vực này.

Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson tại TP.HCM thăm cơ sở tập đoàn Pháp CMA CGM tại Việt Nam. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Ở lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu, những chương trình như CFVG, PFIEV hay CARE góp phần đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng. Trong khi đó, dự án xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với sự tham gia của Vinci được kỳ vọng trở thành một trong những công trình xử lý nước thải lớn nhất Đông Nam Á.

Hợp tác y tế cũng rất năng động. Các doanh nghiệp Pháp như Servier, Sanofi và Biocodex đã đóng góp cho ngành dược Việt Nam, trong khi Viện Tim TP.HCM là minh chứng tiêu biểu cho thành công của hợp tác y tế giữa hai nước.

Bên cạnh đó, giao lưu văn hóa tiếp tục được thúc đẩy thông qua các dự án hợp tác về di sản như "Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ" và việc Pháp hỗ trợ TP.HCM xây dựng Cẩm nang quay phim đầu tiên, góp phần phát triển ngành công nghiệp sáng tạo của thành phố.

Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM dự triển lãm Chúng tôi, Những dòng sông Nam Bộ. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

- Trong giai đoạn phát triển mới của TP.HCM, theo ông, đâu sẽ là những lĩnh vực hợp tác giàu tiềm năng nhất giữa Pháp và thành phố?

Tôi tin rằng hiện có nhiều lĩnh vực tiềm năng để Pháp và TP.HCM làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác.

Trước hết là lĩnh vực hạ tầng, giao thông, năng lượng và rộng hơn là chuyển đổi sinh thái. Đối với một đô thị quy mô lớn như TP.HCM, nơi đang hiện đại hóa đồng thời phải tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, đây là những ưu tiên hàng đầu. Pháp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM thông qua việc chia sẻ thế mạnh về giao thông đô thị, hạ tầng bền vững, năng lượng carbon thấp và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tôi đặc biệt nghĩ đến kinh nghiệm của vùng Grand Paris, nơi đã triển khai nhiều dự án giao thông và phát triển đô thị quy mô lớn nhằm tăng cường kết nối toàn vùng. Nhiều thách thức mà Grand Paris từng đối mặt cũng chính là những vấn đề TP.HCM đang giải quyết hiện nay, từ kết nối các cực tăng trưởng đến hạ tầng giao thông với sân bay.

Lĩnh vực thứ hai là đổi mới sáng tạo, kinh tế số và công nghệ. TP.HCM đã trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái khởi nghiệp, trường đại học và doanh nghiệp năng động.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh một vấn đề đặc biệt quan trọng là đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai, nhất là trong các ngành có giá trị gia tăng cao.

TP.HCM đã trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái khởi nghiệp, trường đại học và doanh nghiệp năng động. Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM

Cuối cùng, dự án Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng là một lĩnh vực hợp tác đặc biệt nhiều triển vọng. Là trung tâm tài chính lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), Pháp có kinh nghiệm chuyên môn được quốc tế công nhận trong các lĩnh vực tài chính, quản lý và dịch vụ tài chính. Pháp mong muốn đồng hành cùng TP.HCM trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu này, nhất là ở các mảng Việt Nam ưu tiên như công nghệ tài chính (fintech) và tài chính xanh (green finance).

Cơ hội mới từ dòng vốn FDI xanh

- Việt Nam đang ưu tiên thu hút các dự án FDI chất lượng cao và phát triển xanh. Ông nhìn nhận thế nào về cơ hội của các doanh nghiệp Pháp trước làn sóng đầu tư mới này tại TP. HCM?

Các doanh nghiệp Pháp có nhiều lợi thế để đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện những ưu tiên phát triển mới. Họ đã có mặt tại Việt Nam từ lâu và đầu tư với tầm nhìn dài hạn, đề cao chất lượng, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Những lĩnh vực ưu tiên mà Việt Nam đang ưu tiên cũng chính là thế mạnh và chuyên môn đã được khẳng định của doanh nghiệp Pháp. Họ không chỉ có thể mang đến nguồn vốn đầu tư mà còn có thể chia sẻ công nghệ, kỹ năng, và những giải pháp phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

TP.HCM hiện hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút dạng đầu tư này. Việc gần 2/3 trong số hơn 250 doanh nghiệp Pháp đang hoạt động tại Việt Nam lựa chọn đặt trụ sở tại đây là một minh chứng rõ nét.

Vì vậy, tôi rất lạc quan về triển vọng hợp tác trong thời gian tới. Pháp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM thông qua những dự án cụ thể, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, trên tinh thần hợp tác bền vững và hài hòa lợi ích song phương.

- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm của TP.HCM, ông muốn gửi thông điệp gì tới chính quyền và người dân thành phố?

Tôi muốn gửi gắm thông điệp của sự trân trọng, tình hữu nghị và niềm tin TP.HCM giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Pháp vui mừng được đóng góp vào quá trình này và duy trì mối quan hệ hợp tác sâu rộng với thành phố trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, kinh tế, y tế, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Trên cương vị Tổng Lãnh sự, tôi cũng cảm nhận rõ sức hấp dẫn ngày càng lớn của thành phố, trong đó có đối với nhiều công dân Pháp đến đây để du lịch, làm việc hoặc triển khai các dự án.

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM tại ngày hội Bóng bầu dục quốc tế (Rugby) vào tháng 11/2025. Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng Pháp là một đối tác ổn định và đáng tin cậy. Quan hệ hợp tác giữa hai bên là một mối quan hệ đáng tin cậy, được xây dựng dựa trên đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, cũng như mục tiêu chung về phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và toàn diện. Chúng ta có thể cùng nhau đồng hành trong nhiều lĩnh vực và tiếp tục cùng triển khai những dự án thiết thực, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Tôi mong rằng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới.

- Xin cảm ơn ông!