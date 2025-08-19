TP.HCM tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường

TP.HCM duy trì thu phí tạm thời vỉa hè, lòng đường do các nghị quyết hiện hành chưa bị bãi bỏ hay thay thế. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan liên quan tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ theo quy định, không được từ chối người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND, Công an các phường, xã, thị trấn, đặc khu Côn Đảo cùng các đơn vị liên quan về việc triển khai hiệu quả công tác quản lý, thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, việc thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM hiện nay được thực hiện dựa trên Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND), Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND (áp dụng trên địa bàn TP.HCM trước đây) và Nghị quyết 106/2019/NQ-HĐND (trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Các nghị quyết này được ban hành và áp dụng trên phạm vi địa giới của TP.HCM cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đến nay chưa có nghị quyết mới bãi bỏ hay thay thế.

TP.HCM tiếp tục thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè.

Do đó, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, các nghị quyết nêu trên vẫn có hiệu lực thi hành trên phạm vi hành chính vừa nêu.

Trong thời gian chờ UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo, quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị chuyên ngành phối hợp với UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn hoặc tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính; sau đó chuyển đến Sở Xây dựng để xử lý theo quy định, khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu. Sở lưu ý không được từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Được biết, TP.HCM chính thức triển khai thu phí tạm thời sử dụng vỉa hè, lòng đường từ ngày 1/1/2024. Mức phí dao động từ 50.000 đến 350.000 đồng/m2/tháng đối với hoạt động trông giữ xe; từ 20.000 đến 100.000 đồng/m2/tháng đối với các mục đích khác như kinh doanh dịch vụ, buôn bán, tổ chức sự kiện văn hóa…

Lãnh đạo TP.HCM nhiều lần nhấn mạnh, việc thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè không nhằm tạo thêm gánh nặng cho người dân mà để trật tự vỉa hè, lòng đường trở nên quy củ, hiệu quả hơn; người đi bộ đi lại dễ dàng, an toàn hơn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn chưa đồng bộ, nhiều địa phương chưa thực hiện nghiêm túc, dẫn đến tình trạng buôn bán, giữ xe trái phép vẫn diễn ra, gây mất trật tự và đặt ra câu hỏi về tính minh bạch của chính sách.

Hiện, UBND TP.HCM đã giao các ngành chức năng, Viện Nghiên cứu Phát triển TP xây dựng Đề án quản lý, khai thác và sử dụng lòng đường, vỉa hè mới.