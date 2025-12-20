TP.HCM tạm sử dụng làn ôtô đường Lê Lợi để khám bệnh miễn phí

Phòng CSGT thông tin về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) để phục vụ Chương trình khám bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn TP.HCM.

Điều chỉnh giao thông đường Lê Lợi phục vụ khám bệnh miễn phí.

Theo đó, phần đường dành cho ôtô trên đường Lê Lợi (đoạn từ Nguyễn Huệ đến Pasteur) sẽ được sử dụng làm không gian tổ chức chương trình. Thời gian điều chỉnh từ 0h ngày 20/12 đến 23h ngày 22/12, bao gồm thi công các hạng mục phục vụ, thời gian hoạt động chính thức và thu dọn sau chương trình.

Trong thời gian này, người dân có nhu cầu lưu thông qua khu vực có thể chuyển hướng sang làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc sử dụng các tuyến đường song song, liền kề như Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh ùn tắc giờ cao điểm. Các tuyến cắt ngang như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Phòng CSGT đề nghị người điều khiển phương tiện giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo tại khu vực nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Đơn vị cho biết sẽ bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông phù hợp theo tình hình thực tế, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân trên tuyến đường này.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.