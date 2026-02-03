TP.HCM sắp có quy định tách thửa mới

TP.HCM sẽ quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa ký tờ trình số 1187 gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tờ trình 1187 căn cứ các quy định pháp luật hiện hành cũng như sự cần thiết ban hành và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cho thấy sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cụ thể, TP.HCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa gồm quyết định số 100 (áp dụng cho khu vực TP.HCM cũ), quyết định số 38 (áp dụng cho khu vực Bình Dương cũ) và quyết định số 24 (áp dụng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện thủ tục hành chính của người dân.

TP.HCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa sau khi sáp nhập.

Nếu không kịp thời ban hành một văn bản quy định chung, thống nhất cho toàn TP.HCM sau sáp nhập, sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai cho cơ quan thực thi và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền tách, hợp thửa đất. Do đó, việc ban hành quyết định mới để thay thế các quy định cũ là thực sự cần thiết và phù hợp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại Khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Dự thảo gồm 8 điều với các nội dung, điều kiện, nguyên tắc chung về việc tách thửa đất, hợp thửa đất; quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở); trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực…

Dự kiến quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn TP.HCM sẽ được ban hành trước ngày 28/2.