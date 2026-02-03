Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TP.HCM sắp có quy định tách thửa mới

  • Thứ ba, 3/2/2026 14:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

TP.HCM sẽ quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã…

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa ký tờ trình số 1187 gửi UBND TP.HCM về việc đề nghị xây dựng quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tờ trình 1187 căn cứ các quy định pháp luật hiện hành cũng như sự cần thiết ban hành và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn cho thấy sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính.

Cụ thể, TP.HCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa gồm quyết định số 100 (áp dụng cho khu vực TP.HCM cũ), quyết định số 38 (áp dụng cho khu vực Bình Dương cũ) và quyết định số 24 (áp dụng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện thủ tục hành chính của người dân.

tach thua anh 1

TP.HCM đang tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa sau khi sáp nhập.

Nếu không kịp thời ban hành một văn bản quy định chung, thống nhất cho toàn TP.HCM sau sáp nhập, sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai cho cơ quan thực thi và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền tách, hợp thửa đất. Do đó, việc ban hành quyết định mới để thay thế các quy định cũ là thực sự cần thiết và phù hợp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định cụ thể về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại Khoản 4 Điều 220 Luật Đất đai năm 2024.

Đối tượng áp dụng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có nhu cầu và có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất; các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật.

Dự thảo gồm 8 điều với các nội dung, điều kiện, nguyên tắc chung về việc tách thửa đất, hợp thửa đất; quy định chi tiết diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và các loại đất khác (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở); trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã; quy định về xử lý chuyển tiếp đối với các hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày quyết định có hiệu lực…

Dự kiến quyết định quy định về điều kiện tách thửa đất và hợp thửa đất trên địa bàn TP.HCM sẽ được ban hành trước ngày 28/2.

Bí thư TP.HCM: Cần cơ chế linh hoạt khi tách thửa đất do ông bà để lại

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng cần nghiên cứu cơ chế linh hoạt, ngoại lệ khi tách thửa đất do ông bà, cha mẹ để lại nhằm gỡ vướng cho người dân sớm.

20:22 16/12/2025

Các dự án nhà ở TP.HCM dính đất công sắp được gỡ vướng

TP.HCM sắp ban hành quy định giải quyết đất công xen kẹt không đủ diện tích tách thửa, kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ hàng trăm dự án nhà ở bị đình trệ.

10:33 4/12/2024

TP.HCM ra quy định tách thửa

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định số 100 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa.

11:54 31/10/2024

