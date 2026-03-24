TP.HCM sắp bước vào cao điểm nắng nóng

  • Thứ ba, 24/3/2026 11:10 (GMT+7)
Những ngày cuối tháng 3, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ bước vào cao điểm nắng nóng với nhiệt độ tăng cao, độ ẩm giảm thấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, toàn khu vực Nam Bộ hầu như không mưa, miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng diện rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, có nơi vượt ngưỡng 35 độ C. Ghi nhận cao nhất tại các trạm Tây Ninh và Sở Sao lên đến 35,5 độ C.

TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng trong những ngày cuối tháng 3, có nơi chạm mốc 36 độ C.

Độ ẩm thấp nhất dao động từ 35-55%, riêng Biên Hòa xuống mức thấp nhất 33,7%.

Tại TP.HCM, thời tiết trong ngày không mưa, trời nắng mạnh, cục bộ có nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất đo được tại Tân Sơn Nhất khoảng 35 độ C, Nhà Bè 33,7 độ C; độ ẩm thấp nhất tại Tân Sơn Nhất ở mức 39%.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ và TP.HCM. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 35-55% (TP.HCM 35-50%). Thời gian nắng nóng gay gắt tập trung trong khoảng từ 11h đến 15h mỗi ngày.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực Nam Bộ trong 24h tới.

Trong khoảng 3-5 ngày tới, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên khu vực miền Đông Nam Bộ và TP.HCM, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm không khí thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng. Đồng thời, người dân cần đề phòng các vấn đề sức khỏe như mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Cháy quán cơm chay ở TP.HCM, hai mẹ con tử vong

Đám cháy bùng phát tại quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa) khuya 23/3 khiến hai mẹ con mắc kẹt tử vong.

5 giờ trước

Gần 80 người bị Mỹ trục xuất, bàn giao về TP.HCM

Trong 3 tháng đầu năm 2026, đã có 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TP.HCM, trong đó nhiều nhất là từ Mỹ với 77 trường hợp, tiếp đến là Campuchia (58 trường hợp) và Canada (4 trường hợp).

21 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Thanh nien voi tuong lai dat nuoc hinh anh

    Thanh niên với tương lai đất nước

    1 giờ trước 10:38 24/3/2026

    0

    Hướng tới 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết mang chủ đề "Thanh niên với tương lai đất nước".

