TP.HCM: Nhiều ca sốt xuất huyết nặng phải sử dụng ECMO

Ngày 9/9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn trong tuần 36.

Từ những cơn sốt ban đầu không khác nhiều so với bệnh thông thường, một số người trẻ mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa cơ quan, phải thở máy, lọc máu hoặc sử dụng ECMO.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: BV.

Cụ thể, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết vừa điều trị thành công hai bệnh nhân trẻ mắc sốt xuất huyết nặng. Cả hai trường hợp đều khởi phát với biểu hiện sốt, mệt mỏi nhưng sau đó diễn tiến nhanh, phải điều trị hồi sức tích cực kéo dài.

Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân 16 tuổi, nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue. Chỉ trong vài ngày, người bệnh rơi vào sốc, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển nặng (ARDS), tràn khí màng phổi, tràn khí dưới da, rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều vị trí, suy đa cơ quan, suy tim và rối loạn điện giải.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy nhưng tình trạng oxy hóa máu không cải thiện. Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ quyết định sử dụng VV-ECMO, kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể nhằm hỗ trợ chức năng phổi.

Trong hơn một tháng điều trị, bệnh nhân phải nhiều lần thay màng ECMO, truyền máu và các chế phẩm máu. Quá trình điều trị càng phức tạp khi người bệnh bị nhiễm trùng bệnh viện do vi khuẩn đa kháng thuốc, phải sử dụng các loại kháng sinh thế hệ mới.

Dù bệnh nhân có bảo hiểm y tế, tổng chi phí điều trị vẫn lên đến khoảng 1 tỷ đồng do phải sử dụng ECMO kéo dài, thuốc kháng sinh và các chế phẩm máu liên tục.

Trường hợp thứ hai được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận là bệnh nhân 21 tuổi, sống tại khu vực đang có dịch sốt xuất huyết. Người bệnh khởi phát với sốt cao và mệt mỏi, từng đến khám tại hai cơ sở y tế.

Khi được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa, bệnh nhân đã rơi vào sốc sốt xuất huyết, tái sốc và suy gan cấp nặng, men gan tăng cao. Người bệnh đồng thời bị tổn thương thận cấp, rối loạn đông máu, xuất huyết nhiều vị trí và tràn dịch màng phổi, màng bụng, màng tim.

Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết được điều trị tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2.

Tình trạng xuất huyết tiêu hóa tiến triển khiến bệnh nhân suy đa cơ quan, phải sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp, an thần và thở máy. Trong 45 ngày điều trị, người bệnh trải qua nhiều đợt lọc máu liên tục, truyền máu, huyết tương và tiểu cầu. Sau quá trình điều trị kéo dài, chức năng các cơ quan dần hồi phục và bệnh nhân được xuất viện.

Khác với trường hợp nữ bệnh nhân 16 tuổi, người bệnh 21 tuổi không có bảo hiểm y tế. Trước chi phí hồi sức tích cực lớn và hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bệnh viện đã kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm để hỗ trợ một phần kinh phí điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, một bệnh nhi 7 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, cũng phải thở máy sau khi rơi vào sốc sốt xuất huyết nặng. Trẻ nặng 35 kg, thuộc nhóm dư cân so với lứa tuổi.

Bệnh nhi sốt cao liên tục bốn ngày, kèm đau đầu, đau cơ và biếng ăn. Gia đình tự mua thuốc cho trẻ uống. Đến ngày thứ năm, trẻ bắt đầu đau bụng, nôn ra dịch màu nâu, đi ngoài phân đen và tay chân lạnh.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị sốc sốt xuất huyết nặng, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa và tổn thương gan nặng, men gan trên 1.500 đơn vị/L. Mặc dù được truyền dịch và tích cực chống sốc, bệnh nhi tiếp tục xuất hiện tràn dịch màng bụng, màng phổi, gây suy hô hấp.

Các bác sĩ phải đặt nội khí quản, cho trẻ thở máy, truyền máu và các chế phẩm máu. Sau khoảng hai tuần điều trị, bệnh nhi cai được máy thở, tỉnh táo và đang tiếp tục hồi phục.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 36, từ ngày 31/8 đến ngày 6/9, Thành phố ghi nhận 1.338 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 7,2% so với trung bình bốn tuần trước. Tổng số ca tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 36 là 31.032 trường hợp.

Những khu vực có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao gồm Chánh Phú Hòa, Minh Thạnh và An Nhơn Tây. Số ca mắc duy trì ở mức cao cũng kéo theo nguy cơ gia tăng bệnh nhân phải nhập viện và điều trị hồi sức.

ThS. BS Vũ Thị Thùy Dương, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết, số bệnh nhi sốt xuất huyết điều trị tại khoa đang có xu hướng tăng, trong đó đã xuất hiện những trường hợp sốc, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu và xuất huyết.

Theo bác sĩ Dương, giai đoạn nguy hiểm nhất thường rơi vào khoảng ngày thứ ba đến ngày thứ bảy, đúng thời điểm trẻ bắt đầu giảm hoặc hết sốt. Phụ huynh dễ lầm tưởng bệnh đã qua, trong khi trẻ có thể chuyển nặng, sốc hoặc trụy mạch trong giai đoạn này.

Vì vậy, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện những biểu hiện bất thường như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, lừ đừ, bứt rứt, tay chân lạnh, khó thở hoặc chảy máu. Phụ huynh cũng cần cho trẻ tái khám đúng lịch, ngay cả khi trẻ đã giảm sốt.

Bác sĩ chuyên khoa I Văn Thị Xuân Quỳnh, Phó Trưởng khoa Nội tổng quát, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu đối với sốt xuất huyết. Người bệnh chủ yếu được điều trị hỗ trợ theo phác đồ của Bộ Y tế và xử trí tùy theo diễn biến, biến chứng.

Các dấu hiệu ban đầu gợi ý sốt xuất huyết gồm sốt cao liên tục, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi và chán ăn. Khi xuất hiện đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, chảy máu mũi, chảy máu chân răng, xuất huyết tiêu hóa hoặc ra huyết âm đạo bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch hoặc sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định chuyên môn. Trong quá trình theo dõi tại nhà, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước theo hướng dẫn và tái khám đúng hẹn. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ sốc, suy đa cơ quan và không qua khỏi.