8 ổ dịch dại xuất hiện tại Hà Nội, ngành y tế phát cảnh báo

8 ổ dịch dại trên chó xuất hiện tại Hà Nội trong năm 2026. Người dân bị chó, mèo cắn, cào cần lập tức rửa vết thương và đến cơ sở y tế.

Các ổ dịch dại trên chó tiếp tục xuất hiện tại một số địa phương của Hà Nội trong năm 2026. Dù chưa ghi nhận người không qua khỏi do bệnh dại từ năm 2023 đến nay, nguy cơ vẫn hiện hữu, đặc biệt với những người bị chó, mèo nghi mắc bệnh cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương.

8 ổ dịch dại trên chó trong năm 2026

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã ghi nhận 8 ổ dịch tại Hạ Bằng (2 ổ), Đoài Phương (2 ổ), Hòa Lạc, Thạch Thất, Kiều Phú và Yên Xuân, mỗi địa phương một ổ.

Ngay khi phát hiện động vật mắc bệnh dại tấn công người hoặc vật nuôi, CDC Hà Nội phối hợp Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, UBND xã và trạm y tế triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ dịch.

Các đơn vị đồng thời rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm để hướng dẫn xử trí vết thương, tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.

Các ổ dịch dại tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Quang Nhật.

Tại những khu vực xuất hiện ổ dịch, ngành y tế yêu cầu tăng cường giám sát sức khỏe người bị chó dại hoặc chó nghi dại cắn, đồng thời theo dõi việc tuân thủ phác đồ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, bảo đảm người dân được tiêm đầy đủ, đúng lịch.

CDC Hà Nội cũng đề nghị tiếp tục giám sát bệnh dại tại cộng đồng, đặc biệt ở các thôn đang có ổ dịch, nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị chó nghi dại cắn và hướng dẫn điều trị dự phòng.

Cơ quan này cũng yêu cầu các cơ sở tiêm chủng thu thập đầy đủ thông tin về con vật cắn người như loại động vật, chủ nuôi, địa chỉ cụ thể... và chuyển cho cán bộ thú y xã để phối hợp theo dõi đàn vật nuôi.

Trạm y tế cũng được yêu cầu phối hợp với lực lượng thú y và người dân giám sát đàn chó, mèo, phát hiện sớm động vật nghi mắc bệnh để kịp thời xử lý, tránh dịch lan rộng.

Tại các khu vực có ổ dịch, ngành y tế tổ chức truyền thông trực tiếp, hướng dẫn người dân xử trí vết thương và đi tiêm phòng ngay khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vùng da tổn thương.

8 ổ dịch dại trên chó được ghi nhận tại Hà Nội trong năm 2026. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan khi bị chó, mèo cắn, cào. Ảnh: CDC Hà Nội.

Người dân cũng được khuyến cáo tuyệt đối không giết mổ động vật nghi mắc bệnh dại và không sử dụng các phương pháp điều trị chưa được Bộ Y tế công nhận.

Vết cắn nhỏ cũng không được chủ quan

Bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thần kinh trung ương, lây truyền từ động vật sang người qua chất tiết, chủ yếu là nước bọt của động vật nhiễm virus dại.

Phần lớn trường hợp phơi nhiễm xảy ra qua vết cắn hoặc vết liếm của động vật mắc bệnh. Khi đã lên cơn dại, cả người và động vật đều có tỷ lệ không qua khỏi gần như 100%.

Tuy nhiên, bệnh dại ở người có thể phòng ngừa hiệu quả bằng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm, gồm vaccine và huyết thanh kháng dại theo chỉ định. Tiêm phòng cho người có nguy cơ và tiêm vaccine cho đàn chó, mèo là những biện pháp quan trọng để phòng bệnh.

Bác sĩ Vũ Cao Cương, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khuyến cáo người dân không nên thả rông chó, mèo; tránh tiếp xúc với động vật lạ, động vật có biểu hiện bất thường như thay đổi hành vi, tấn công người hoặc mất kiểm soát. Động vật hoang dã cũng cần được tránh tiếp xúc.

Đặc biệt, khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi mắc bệnh dại cắn, cào hoặc liếm vào vùng da bị tổn thương, người dân cần xử trí vết thương ngay lập tức và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Vết thương cần được rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục trong ít nhất 15 phút. Nếu có điều kiện, có thể tiếp tục sát khuẩn bằng cồn 70%. Người dân không nên làm dập vết thương hoặc băng kín.

Sau sơ cứu, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được đánh giá nguy cơ và chỉ định vaccine, huyết thanh kháng dại nếu cần.