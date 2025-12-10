TP.HCM 'ngộp thở' vì các điểm kẹt xe gia tăng

Tình trạng kẹt xe trong giờ cao điểm tại TP.HCM đang gia tăng, nghiêm trọng nhất ở các cửa ngõ, vùng lõi trung tâm và những trục đông dân cư, khiến người dân mệt mỏi.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM tình trạng ùn tắc giao thông tăng 24% so với năm trước, nhiều tuyến đường trung tâm Thành phố đã quá tải 150%. Ảnh: VOV

Mệt mỏi vì các điểm kẹt xe “dày đặc”

Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông tại TP.HCM gia tăng rõ rệt và trở thành nỗi mệt mỏi thường trực của người dân. Nhiều người cho biết chỉ trong vài tuần trở lại đây, thời gian di chuyển từ nhà đến công sở, nơi làm việc tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba.

Hằng ngày đi làm qua các tuyến Bến Vân Đồn (Quận 4 cũ) - cầu Ông Lãnh - Cách Mạng Tháng Tám (Quận 3 cũ), anh Lê Phương Nam chia sẻ hành trình quen thuộc của anh đã không còn như trước.

“Thông thường tôi chỉ mất 15-20 phút di chuyển từ nhà đến chỗ làm. Nhưng dạo gần đây, có khi tôi phải đi mất từ 30 đến 40 phút mới di chuyển xong. Đặc biệt có lần từ 6h đến 8h tối trên đường Lý Tự Trọng, mình gần như phải bò. Dòng xe đông đặc suốt cả tuần, chứ không riêng cuối tuần”, anh Phương Nam nói.

Áp lực còn nặng nề hơn với những người từ khu vực vùng ven vào trung tâm TP.HCM làm việc. Anh Hồ Linh, sống ở Biên Hòa (Đồng Nai) làm việc tại phường Xuân Hoà (Quận 3 cũ) ngao ngán khi lộ trình di chuyển mỗi ngày của anh “dày đặc” các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông.

Cầu Rạch Chiếc mỗi khi xảy ra mưa vào giờ cao điểm, các phương tiện phải "bò" trên cầu. Ảnh: VOV

Anh Linh chia sẻ: “Giờ vào làm của tôi là 8 giờ sáng, tôi thường xuất phát từ lúc 7 giờ. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi phải dậy rất sớm để đi làm tránh kẹt xe, trễ giờ. Dạo gần đây, kẹt xe quá nhiều. Ra khỏi Biên Hòa đến Tân Vạn là kẹt, lên đến Bến xe miền Đông mới, rồi ngã tư Thủ Đức là kẹt, tới Rạch Chiếc lại kẹt. Đoạn ngã tư Hàng Xanh, hay vòng xoay Điện Biên Phủ – Võ Thị Sáu thì kẹt ngao ngán luôn".

Kẹt xe tăng 24%

Những phản ánh này chỉ là lát cắt nhỏ trong bức tranh ùn tắc giao thông đang bao phủ TP.HCM và các khu vực giáp ranh. Theo Sở Xây dựng TP.HCM, ghi nhận tình trạng ùn tắc giao thông tăng 24% so với năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu được lý giải là do sự gia tăng mạnh của phương tiện cá nhân và dòng xe từ các tỉnh; hạ tầng chưa đáp ứng kịp; nhiều công trình đang thi công làm thu hẹp mặt đường, hoặc một vụ va chạm nhỏ cũng có thể “cắt dòng xe”, gây ùn tắc dây chuyền.

Tình trạng kẹt xe tại các cửa ngõ, vùng lõi trung tâm và những trục đông dân cư, khiến người dân mệt mỏi. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nhiều tuyến đường đã “quá tải” 150%.

“Tại khu vực trung tâm TP.HCM, một số tuyến đường thường xảy ra ùn ứ giao thông đó là Pasteur, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai hay Ba Tháng Hai. Mật độ giao thông trên các tuyến này đã vượt tải 150% rồi.

Ngoài ra các tuyến dẫn về Quốc lộ 13, như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng, ngã tư Hàng xanh,… là những khu vực thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Tốc độ lưu thông trung bình ở khu vực trung tâm chỉ còn khoảng 34 km/h”, ông Giang cho biết.

Dự báo tình trạng “ngộp thở” giao thông tại TP.HCM sẽ còn tiếp diễn, nhất vào dịp cuối năm khi nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá gia tăng. Ảnh: VOV

Trong khi đó, theo ông Giang, các cửa ngõ như xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22… cũng liên tục quá tải.

Các cơ quan chức năng TP.HCM đang phối hợp nhiều giải pháp như tăng cường lực lượng điều tiết từ CSGT đến công an phường và dân quân, lực lượng an ninh trật tự cơ sở; rà soát tổ chức giao thông; kiểm soát công trường thi công và thay đổi hệ thống tín hiệu bằng công nghệ mới (ứng dụng AI).

Tuy nhiên, với lưu lượng phương tiện tăng nhanh và sự phụ thuộc lớn vào xe cá nhân, tình trạng “ngộp thở” giao thông tại TP.HCM dự báo còn tiếp diễn.